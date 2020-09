Prijzen nieuwe Audi S3 Sportback en S3 Limousine bekend

In augustus stelde Audi de splinternieuwe S3 Sportback en S3 Limousine aan de wereld voor, voorlopige topversies van de nieuwe Audi A3 die nu na de komst van de nog krachtigere RS3's natuurlijk tot subtopper worden gedegradeerd. AutoWeek heeft als eerste de prijzen van de nieuwe S3 Sportback en S3 Limousine te pakken.

Prijzen

Audi rekent € 63.990 voor de S3 Sportback. Liever de tijdelijk leverbare Edition One? Kan ook. Audi vraagt voor dit tijdelijke type € 69.250. De splinternieuwe S3 Limousine staat met een vanafprijs van € 64.280 op de prijslijst. Daarmee is -ie iets goedkoper dan de S3 Sportback. De S3 Limousine is er eveneens als Edition One, met een vanafprijs van € 69.140.

De S3's staan standaard op 18-inch lichtmetaal en zijn voorzien van full led-koplampen en led-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers. MMI navigatie is net als Virtual Cockpit Plus standaard. Hetzelfde geldt voor stoelverwarming en over drie zones gescheiden klimaatregeling. De Edition One staat op 19-inch lichtmetalen wielen, heeft het Optiekpakket dat zwarte accenten aan de auto toevoegt en krijgt standaard Matrix-ledkoplampen. In de Edition One zijn de stoelen bekleed met nappaleer en her en der tref je carbon afwerking aan.

Prestaties

De S3 Sportback en S3 Limousine hebben een 310 pk en 400 Nm sterke 2.0 TFSI onder de kap die in alle gevallen is gekoppeld aan een S tronic 7-automaat. De vierwielaangedreven S3's sprinten in 4,8 seconden naar 100 km/h en hebben een topsnelheid die elektronisch is begrensd op 250 km/h. Zowel de S3 Limousine als S3 Sportback staat op een sportonderstel waarmee het tweetal 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt ligt. Een S-sportonderstel met damper control is optioneel. Uiteraard zorgt een aangepast remsysteem ervoor dat de twee nieuwkomers weer fatsoenlijk tot bedaren zijn te brengen.

Natuurlijk gaat het sportieve hart van de S3's hand in hand met een extra dik uiterlijk. Zo zijn de S3 Sportback en S3 Limousine vanbuiten onder meer te herkennen aan hun aangepaste grille met een ruitpatroon. In de bumpers zijn grote luchtinlaten gezaagd en geheel volgens S-traditie zijn de spiegelkappen in aluminiumlook uitgevoerd. Kenmerkend aan de achterzijde zijn verder de sets dubbele uitlaatpijpen en - uiteraard - een diffuser.

Per oktober staan de nieuwe S3 Sportback en S3 Limousine bij de dealers.