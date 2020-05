Prijzen Mercedes-AMG GLE 63 en GLE 63 Coupé

Eind vorig jaar trok Mercedes-AMG het doek van de AMG 63- en AMG 63 S-versies van de nieuwe GLE, bijzonder krachtige sportieve versies die in februari dit jaar ook voor de GLE Coupé werden gepresenteerd. Wat die bandenrokers in Nederland gaan kosten, was nog altijd onbekend. Tot vandaag!

Mercedes-Benz rekent voor de GLE 63 4Matic een vanafprijs van €187.484. De krachtigere GLE 63 S 4Matic wisselt vanaf €199.585 van eigenaar. Ook de GLE Coupé komt er in twee AMG-smaken. De GLE 63 Coupé moet minimaal €207.510 opbrengen terwijl de GLE 63 S Coupé een investering van minstens €221.365 vergt.

De GLE 63- en 63 S-versies nemen de rol van de GLE 53 over als sportieve topversies van de GLE-familie. Waar die nu tot subtopper gedegradeerde GLE's 53 4Matic+ over een 435 pk en 520 Nm sterke 3,0-liter grote zes-in-lijn beschikt die dankzij EQ Boost tijdelijk geïnjecteerd wordt met 22 elektrisch opgewekte pk's, zijn de AMG 63-versies nog een stuk potenter. In zowel de AMG 63 als de AMG 63 S doet een 4,0-liter grote biturbo V8 dienst als krachtcentrale. In de AMG 63 levert die 571 pk en 750 Nm, maar dankzij het bekende EQ Boost-systeem komt daar onder bepaalde omstandigheden tijdelijk 22 pk bij. Schakelen gaat door met de AMG Speedshift-transmissie met dubbele koppeling en negen verzetten. Is dit allemaal te min voor je, kies dan de 612 pk en 850 Nm sterke AMG 63 S-variant die eveneens over het EQ Boost-systeem beschikt dat tijdelijk 22 pk extra naar de wielen stuurt.

De GLE én de GLE Coupé sprinten als 63 AMG in 4 seconden naar een snelheid van 100 km/h en hebben een topsnelheid van 250 km/h. Met het optionele Drivers Package is de snelheidsbegrenzer meer vergevingsgezind en dendert de SUV door tot 280 km/h. De S-versies snoepen 0,2 seconden van de 0-100-sprinttijd af en beschikken standaard over dat Drivers Package.

GLE 350de Coupé

De leveringslijst van de GLE Coupé wordt daarnaast uitgebreid met een motorversie die voor de reguliere GLE al beschikbaar is: de GLE 350de. Deze plug-in hybride heeft een 193 pk en 400 Nm sterke dieselmotor onder de kap die samenwerkt met een 136 pk krachtige elektromotor. Dankzij een 31,2 kWh accupakket moet de GLE 350de 90 tot 99 WLTP-kilometers elektrisch kunnen afleggen. Een behoorlijk elektrische actieradius voor een plug-in. Het accupakket ligt ten dele onder de laadvloer en dat betekent wel dat de bagageruimte minder riant is dan in de reguliere variant. De vanafprijs is vastgesteld op €98.384. Deze plug-in is, net als bij de reguliere GLE, dankzij zijn relatief lage CO2-uitstoot en dus mildere bpm direct de goedkoopste GLE Coupé die je kunt bestellen.