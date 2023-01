Mercedes-Benz GLE en GLE Coupé vernieuwd

Mercedes-Benz is uiterst begaafd in het doorvoeren van zowel ingrijpende als subtiele facelifts. Denk maar eens aan de wijze waarop het merk de vorige generatie E-klasse halverwege zijn levensloop een compleet nieuwe voorkant gaf. De facelift die Mercedes-Benz nu op de GLE en GLE Coupé doorvoert is lang niet zo heftig als die op de vorige E, maar er verandert toch zéker het een en ander.

Design

Het grootste optische nieuws vinden we in de verlichting aan voor- en achterzijde. We beginnen aan het front. De twee haak- of L-vormige elementen van de dagrijverlichting ruimen het veld en maken plaats voor een horizontale led-streep in de bovenkant van de koplamp met lager vier losse horizontale streepjes. Althans, als je voor de Multimbeam Led-koplampen gaat. De reguliere kijkers hebben twee ledstrepen. Ook de achterlichten van zowel de GLE als GLE Coupé zijn anders ingedeeld. De led-driehoeken in de achterlichten van de GLE en de meer vierkante exemplaren achterin de achterlichten van de GLE Coupé worden vervangen door horizontale led-elementen. In de nieuwe voorbumper van de non-AMG-versies zien we chroomkleurige versiering rond de buitenste koelopeningen en de dikke horizontale lamel van de niet-AMG-smaken heeft een ander vormgeving.

Om te benadrukken dat de GLE Coupé het sportievere alternatief van de GLE is, is het AMG Line-pakket op de GLE Coupé voortaan standaard. Die carrosserievariant heeft dus standaard een grille met daarin een arsenaal aan Mercedes-logootjes. Ook horen AMG-aankleding in de voorbumper en een diffuser in de achterbumper bij dit optische AMG-feestje. Voor de GLE en GLE Coupé introduceert Mercedes-Benz nieuwe lakkleuren (Sodalite Blue Metallic en Manufaktur Alpine Grey Solid) en twee nieuwe sets lichtmetalen wielen in de formaten 19- en 20-inch. Het AMG Line-exterieurpakket gaat hand in hand met nieuwe 21-inch wielen.

Interieur

De GLE's maken kennis met een nieuw stuurwiel met daarop aanraakgevoelige knoppen waarmee je het digitale instrumentarium en het infotainmentsysteem kunt aansturen. Voor de detailfreaks: de uitstroomopeningen van de ventilatieroosters zijn voortaan chroomkleurig en waren eerder zwart. Een vleugje Mercedes-Maybach GLS dus voor de GLE's, daarin zagen we het immers al. Mercedes-Benz voegt zoals bij een facelift zo ongeveer verplicht nieuwe kleur- en materiaalcombinaties toe voor de samenstelling van het interieur. Sommige combinaties zijn voorbehouden aan de GLE Coupé, anderen aan de reguliere GLE.

Mercedes-Benz breidt de functionaliteit van het optionele Burmeister-audiosysteem uit en zet Energizing Air Control waarmee de luchtkwaliteit in de gaten wordt gehouden als nieuwe optie op de bestellijst. Interessanter is de komst van de meest recente versie van de MBUX-software van het infotainmentsysteem. Die nieuwe software wordt overigens op dezelfde 12,3-inch grote displays als voorheen weergegeven. De digitale assistent moet slimmer zijn dan voorheen. Zo hoef je onder meer niet altijd meer 'Hey Mercedes' te zeggen voordat je iets door het systeem gedaan wil krijgen.

Mercedes-Benz past verder de samenstelling van de vele optiepakketten aan.

Motoren

Ook op motorenvlak verandert er het een en ander. Voortaan zijn alle aandrijflijnen geëlektrificeerd. Dat betekent dat nu dus ook de dieselmotoren 48v mild-hybride machines zijn. Dat was voorheen niet het geval. Daar komt bij dat de elektrische actieradius van de plug-ins iets is verhoogd en wel tot 109 kilometer.

De GLE 350e zien we vooralsnog niet terug op de Europese leveringslijst. Wél nemen we er de nieuwe GLE 400e op waar. Die heeft een 252 pk en 400 Nm sterke 2.0 benzinemotor en een 136 pk sterke elektromotor, goed voor een systeemvermogen van 381 pk en 600 Nm. Dat maakt 'm sterker dan de 333 pk sterke 350e die deze motorversie waarschijnlijk vervangt. Ook is er weer een plug-in hybride variant met een dieselmotor: de 350de. Die heeft een 197 pk en 440 Nm sterke 2.0 en dezelfde 136 pk sterke elektromotor als de stekkerversie met benzinemotor. Het systeemvermogen bedraagt 333 pk en 750 Nm. Daarmee is de GLE 350de 13 pk en 50 Nm sterker dan voorheen. Voortaan hebben alle plug-ins ook een 11 kW-boordlader.

Wie geen plug-in hybride hoeft, kan zoals gezegd ook bij de Mercedes-Benz GLE terecht. De SUV's zijn vooralsnog gepresenteerd als GLE 450 4Matic en als GLE 300d 4Matic en GLE 450d 4Matic. De GLE 450 is 381 pk en 500 Nm (+20 pk en 200 Nm - EQ Boost) sterk en is daarmee krachtiger dan de 367 pk (+22 pk) sterke GLE 450 die hij vervangt. De GLE 300d 4Matic en 450d 4Matic schoppen het achtereenvolgens tot 260 pk en 550 Nm en 367 pk en 750 Nm. Ook deze versies profiteren van de 20 pk en 200 Nm extra die het mild-hybride systeem kan toevoegen.

In een later stadium verwachten we ook de mogelijk nieuwe gegevens van terugkerende motorversies. Natuurlijk horen daar de sportieve 53 AMG- en 63 AMG-spierbundels bij. Mercedes-Benz laat die immers al zien!

Nederlandse prijzen hebben we nog niet.