Prijskaartjes voor Mercedes-Benz GLE 350de én 580

In september had het digitale debuut plaats van de Mercedes-Benz GLE 300e en de 350de. Van die laatste, een dieselhybride, is nu de Nederlandse vanafprijs bekend. Mercedes-Benz vraagt € 83.910 voor deze nieuwe plug-in hybrid. Let wel, net als de in dit artikel vermelde vanafprijs van de GLE 580 betreft het de fiscale waarde, dus exclusief afleverkosten. Bij de reeds bekende GLE-versies bedragen de afleverkosten zo'n € 1.400. Tel dat bij de fiscale waarde van de GLE 350de op en je komt uit op pak 'm beet € 85.400.

De GLE 350de heeft een 193 pk en 400 Nm sterke dieselmotor onder de kap die samenwerkt met een 136 pk elektromotor. De vierwielaangedreven GLE heeft een systeemvermogen van 320 pk en 700 Nm. Daarmee sprint de SUV in 6,8 tellen naar 100 km/h. Interessanter is natuurlijk het elektroaspect. Dankzij een 31,2 kWh accupakket moet de GLE 90 tot 99 WLTP-kilometers elektrisch kunnen afleggen. Een behoorlijk elektrische actieradius voor een plug-in. Het accupakket ligt ten dele onder de laadvloer en dat betekent wel dat de bagageruimte minder riant is dan in de reguliere GLE's.

GLE 580

Dan is er de GLE 580, een in mei vorig jaar in de Verenigde Staten gepresenteerde versie. Het is vooralsnog de enige GLE met V8 die géén AMG 63 is, een versie die overigens nog in afwachting is van Nederlandse prijskaartjes. De GLE 580 heeft een 4,0-liter V8 onder de kap die voorzien is van twee turbo's. Het basisvermogen ligt op 489 pk en 700 Nm. Dankzij het bekende EQ Boost-systeem, de GLE 580 is namelijk een mild hybrid, kan het vermogen tijdelijk met 22 pk toenemen. De fiscale waarde van de GLE 580 ligt op € 123.313. Tel daar de kosten rijklaarmaken van zo'n € 1.400 bij op en je komt uit op een vanafprijs van pak 'm beet € 130.700.