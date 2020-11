Prijs voor sterkste plug-in hybride Audi Q8

Audi stelde in oktober de plug-in hybride versies van de Q8 aan de wereld voor. De meest toegankelijke van het stel, de Q8 TFSI e 55, werd daarbij direct op de prijslijst gezet. AutoWeek kan als eerste melden wat de prijs van de krachtigere Q8 TFSE 60 e is.

De Audi Q8 55 TFSI e is de goedkoopste versie van de Q8 die er is. De plug-in hybride is met zijn vanafprijs van € 93.640 voor de Pro Line-uitvoering zelfs de enige Q8 die voor minder dan een ton op de Nederlandse prijslijst staat. Deze Q8 55 TFSI e wordt op die prijslijst nu vergezeld door de krachtigere Q8 60 TFSI e.

De 60 TFSI e heeft dezelfde zescilinder benzinemotor onder de kap als zijn minder potente stekkerbroer. In de Q8 60 TFSI e wordt die 340 pk en 450 Nm sterke 3.0 TFSI V6 echter ondersteund door een krachtigere elektromotor. Waar de 55 TFSI e het tot een systeemvermogen van 381 pk en 600 Nm schopt, is de 60 TFSI e met 462 pk en 700 Nm een stuk pittiger. De prijs van de Q8 60 TFSI e bedraagt €119.300. Dat is stevig meer dan Audi voor de 55 TFSI e vraagt, daar hoort echter een belangrijke kanttekening bij. Waar de 55 TFSI e leverbaar is vanaf uitrustingsniveau Pro Line en daarnaast nog een Pro Line Plus- en Pro Line S-uitvoering kent, levert Audi de 60 TFSIe alleen als Competition. Die bomvolle versie heeft onder meer HD matrix led-kopklampen, stoelverwarming voor- en achter, sfeerverlichting, MMI-navigatie, Virtual Cockpit en over drie zones gescheiden klimaatregeling. Ook is het S-line-sportpakket standaard, dat onder meer adaptieve luchtvering samen met het S-line-exterieurpakket behelst.

De Q8 60 TFSI e sprint in 5,4 seconden naar de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 240 km/h. Daarmee is hij vlotter dan de Q5 TFSI e die 5,8 seconden voor dezelfde 0-100-sprint nodig heeft. Beide plug-in hybrides hebben een accupakket van 17,8 kWh . De elektrische actieradius van de Q8 55 TFSI e ligt op 47 kilometer. De range van de Q8 60 TFSI e bedraagt 60 kilometer. De topsnelheid in elektromodus ligt in beide versies op 135 km/h.

Prijzen plug-in hybride Audi Q8