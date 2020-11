Prijs Toyota GR Yaris bekend!

Toyota blies vriend en vijand begin dit jaar weg met de GR Yaris, een sportieve versie van de nieuwe Toyota Yaris die direct de boeken in gaat als één van de meest buitenissige modellen van het merk ooit. De compacte hot hatch heeft namelijk een tot 261 pk en 360 Nm opgefokte 1.6 driecilinder onder de kap, die direct de krachtigste driepitter is die ooit in een reguliere straatauto werd geleverd. Toyota meldt nu dat de GR Yaris een Nederlandse prijs heeft gekregen. De vanafprijs ligt op € 50.495.

Die nog geen 51 mille valt alleszins mee. De Nederlandse importeur ging eerder uit van een prijs van zo'n € 60.000. De CO2-uitstoot van de driecilinder bleek lager uit te vallen dan verwacht. Dat heeft er onder meer voor gezorgd dat de Toyota GR Yaris minder hard wordt gebeten door het Nederlandse bpm-beest. Goed nieuws gaat gepaard met slecht nieuws. Hoewel de GR Yaris voor dit jaar in ons land al compleet is uitverkocht, is de doorgesnoven hot hatch wel te reserveren voor volgend jaar. Een kleine prijsvergelijking met de voorheen heftigste Yaris ooit: de Toyota Yaris GRMN stond met zijn van een supercharger voorziene 212 pk sterke 1.8 reeds vanaf € 45.000 in de Nederlandse orderboeken. Met zijn hitsige 1.6 is de GR Yaris in staat om in minder dan 5,5 seconden naar de 100 km/h te schieten. Zijn topsnelheid is elektronisch begrensd op 230 km/h. Schakelen gaat met een handbak met zes versnellingen.

De vierwielaangedreven GR Yaris is straks leverbaar in twee uitvoeringen: Premium en Performance. De vanafprijs van € 50.495 geldt voor de Premium-uitvoering. Die versie heeft net als de Performance-versie 18-inch lichtmetaal, een interieur met GR-sportstoelen en een met leer bekleed sportstuur en een infotainmentsysteem met 8-inch display. Bij beide smaken is het dak uit koolstofvezel vervaardigd en zijn de portieren van de GR Yaris (in tegenstelling tot de reguliere Yaris altijd een driedeurs) van aluminium. De Premium-versie heeft onder meer een JBL-audiosysteem met acht speakers, een head-updisplay, navigatie en sfeerverlichting. Ook heeft deze variant Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert en parkeersensoren voor en achter. De Performance-variant heeft daarnaast onder meer Michelin Pilot Sport 4S-rubber om zijn 18-inch lichtmetaal, rode remklauwen, een afgedekte motor én een aangepaste wielophanging. Daarbij heeft de Performance-versie een mechanisch sperdifferentieel op zowel de voor- als achteras. Voor de GR Yaris Performance ben je € 52.995 kwijt.

Hier lees je alles over de Toyota GR Yaris.