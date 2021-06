Prijs elektrische Volvo C40 Recharge Twin bekend

Volvo presenteerde in maart dit jaar de C40 Recharge Plus, een elektrische cross-over die als broertje geldt van de eveneens elektrisch aangedreven XC40 P8 Recharge. Hoewel je de XC40 ook met verbrandingsmotoren kunt krijgen, komt de C40 alleen beschikbaar met een elektrische aandrijflijn. Nu is ook de prijs van de C40 Recharge bekend.

Volvo vraagt minimaal €57.995 voor de C40 Recharge Twin. Die voorlopig enige uitvoering van de elektrische Volvo C40. Volvo's nieuwe elektrische SUV is daarmee € 1.500 duurder dan de XC40 P8 Recharge die een vanafprijs heeft van €56.495.

Voor die relatief kleine meerprijs krijg je echter een boel extra's. Sterker nog, de elektrische cross-over met z'n eigenwijs vormgegeven achterkant zit in z'n voorlopig enige uitvoering juist riant in z'n spullen. Dat komt omdat de voorlopig enige versie is gebaseerd op de Recharge Twin Pro-uitvoering. Voor net geen 58 mille is de C40 Recharge Twin afgetopt met een panoramadak, pixel-ledkoplampen, een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon, een warmtepomp, elektrisch verstelbare voorstoelen, uitgebreide Park Assist-functies en 19-inch lichtmetalen wielen. Op de optielijst staan onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, een trekhaak en diverse opties voor verdere aankleding van het in- en exterieur. De Volvo C40 Recharge Twin is online te bestellen, al kun je natuurlijk ook gewoon bij de Volvo-dealer aankloppen.

De Volvo C40 Recharge Twin heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 408 pk en 660 Nm koppel. Daarmee sprint de 'coupébroer' van de XC40 in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is net als die van iedere moderne Volvo begrensd op 180 km/h. De vierwielaangedreven C40 Recharge Twin perst zo'n 420 kilometer actieradius uit zijn 75 kWh accu. Dat pakket is aan een snellader met 150 kW in 40 minuten van 10 tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met verse stroom. Aan een AC-lader heb je zo'n 8 uur de tijd nodig.

