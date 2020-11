Prijs elektrische BMW iX3 bekend

Vanafprijs elektrische BMW iX3: €67.500

Twee uitvoeringen beschikbaar: Executive en High Executive

286 pk sterke aandrijflijn

Actieradius: 459 kilometer

Elektrische auto's nemen in populariteit toe. Dat heeft niet alleen te maken met de fiscale voordelen die EV's bieden, maar natuurlijk ook met het steeds groter wordende aanbod aan elektrische modellen. BMW voegt nu de iX3 aan zijn leveringsgamma toe, de volledig elektrische versie die een eigen modelnaam krijgt en waar nu de Nederlandse prijzen van bekend zijn.

De vanafprijs van de elektrische BMW iX3 bedraagt €67.500. Die prijs geldt voor de BMW iX3 Executive. De enige andere uitvoering waarin BMW de iX3 levert, heet High Executive en zit logischerwijs ruimer in zijn spullen. De prijs van de BMW iX3 High Executive ligt op €73.500.

Techniek

Welke uitvoering je kiest heeft geen invloed op het technische aspect van de iX3. In alle gevallen beschikt de elektrische SUV over een 286 pk en 400 Nm sterke elektromotor op de achteras. Inderdaad, de BMW iX3 is altijd achterwielaangedreven. Met die elektrische aandrijflijn sprint de iX3 in 6,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijking: de BMW X3 xDrive30i, die uitgerust is met een 252 pk en 350 Nm sterke elektromotor, klaart dat klusje in 6,4 seconden. De topsnelheid van de BMW iX3 bedraagt 180 km/h.

Actieradius

Die sprintcijfers zijn natuurlijk prima, maar interessanter is de elektrische actieradius. De BMW iX3 heeft een 80 kWh accupakket in zijn bodem waarvan 74 kWh daadwerkelijk bruikbaar is. Daar moet de iX3 volgens de WLTP-cyclus een elektrische actieradius van 459 kilometer mee kunnen halen. Een prima range.

Het accupakket is met een laadvermogen van maximaal 150 kW op te laden. Volgens BMW is het pakket in 34 minuten van 0 tot 80 procent capaciteit op te laden. Als bestuurder heb je zelf invloed op de manier waarop de iX3 energie terugwint. In rijmodus B accelereer én rem je met slechts één pedaal. In rijmodus D valt ook de heftigheid waarin de auto bij het loslaten van het gaspedaal energie recupereert in te stellen.

Standaarduitrusting BMW iX3

Dan de brandende vraag: wat krijg je voor je munten? De BMW iX3 beschikt als Executive standaard over onder meer 19-inch lichtmetaal, een adaptief onderstel, een panoramadak, stoffen/kunstlederen bekleding, elektrisch verstelbare én verwarmbare vormstoelen en over drie zones gescheiden klimaatregeling. Led-koplampen zijn net als een uitgebreid digitaal instrumentarium. De High Executive-uitvoering voegt daar onder meer kunstmatige rijgeluiden aan toe.

De elektrische BMW iX3 is per direct te bestellen.