NCAP: 'rijhulpsystemen Polestar 2 matig'

Euro NCAP onderwerpt geregeld auto's aan botsproeven, maar houdt zich ook bezig met andere veiligheidstests. Het veiligheidsinstituut heeft ditmaal voor tijdens rijden op de snelweg bedoelde rijhulpsystemen van een zevental auto's uit verschillende segmenten getest. Euro NCAP beoordeelt de auto's op twee hoofdgebieden: Assistance Competence waarbij het evenwicht tussen betrokkenheid van de bestuurder en de rijhulpsystemen wordt onderzocht en Safety Backup waarbij wordt gekeken naar de 'vangnet'-functie die de systemen bieden.

De systemen die BMW op de iX3 levert, krijgen het predicaat 'zeer goed' op zich gedrukt. Onder het kopje Assistance Competence sleept de iX3 83 procent van de haalbare punten binnen. Safety Back-up wordt met 86 procent van de punten beoordeeld. Cupra's Formentor keert met de beoordeling 'Goed' huiswaarts. De SUV sluit het hoofdstuk Assistance Competence af met 70 procent van de punten, wat betreft Safety Back-up is hij goed voor 74 procent van de haalbare score. Kritiekpunten van Euro NCAP zijn onder meer het feit dat de Formentor in het head-up display niet direct de status van het semi-autonome Travel Assist-systeem weergeeft en de auto zou moeite hebben om in die modus stilstaande objecten te ontwijken. De actieve dodehoekdetectie werkt verder volgens het veiligheidsinstituut op hogere snelheid minder goed.

Ook de semi-autonome systemen van de Ford Mustang Mach-E krijgen het stempel 'Goed' op zich gedrukt. De elektrische SUV scoort 69 procent en 83 procent van de haalbare score achter de onderdelen Assistance Competence en Safety Backup. Euro NCAP heeft kritiek op het ontbreken van een head-up display dat informatie over het Co-Pilot 360-systeem voor de neus van de bestuurder kan weergeven. De organisatie heeft ook commentaar op het feit dat dat rijsysteem niet zelfstandig de snelheid aanpast voor bochten of kruispunten. Bovendien is het systeem in bochten niet altijd in staat de auto netjes op de rijbaan te houden.

De veiligheidssystemen van de Hyundai Ioniq 5 scoren op de onderdelen Assistance Competence en Safety Back-up achtereenvolgens 77 procent en 50 procent van de punten. Kritiek heeft Euro NCAP onder meer op de adaptieve cruiseontrol die niet automatisch afremt voor rotondes en kruispunten. Het ontbreken van een actieve dodehoekassistent op de geteste uitvoering kost de Koreaan eveneens punten. Euro NCAP plakt het label 'matig' op de semi-autonome systemen (Highway Driving Assist II) van de Ioniq 5 en geeft die beoordeling ook aan de hard- en software (Pilot Assist) van de Polestar 2. Die EV scoort achter het kopje Assistance Competance 50 procent van de haalbare score, Safety Back-up krijgt 85 procent van de haalbare punten. Ook bij deze auto is de adaptieve cruisecontrol die niet automatisch voor bochten en kruispunten afremt mikpunt van kritiek. Daarnaast is Euro NCAP niet te spreken over de mate waarin de Zweed afremt voor stilstaande auto's. Daarnaast zou de Polestar 2 zich in S-bochten zonder stuurcorrecties van de bestuurder alleen op lage snelheid in het midden van de rijbaan kunnen houden. De geteste Polestar 2 mist tevens een actieve rijbaanassistent, wat de elektrische sedan punten kost.

Tot slot werpt Euro NCAP een blik op Advanced Lane Keep Assist van de Opel Mokka-e en het Safety Sense-pakket van de Toyota Yaris. De systemen van beide auto's krijgen het stempel 'Basis' op zich gedrukt. De Mokka-e en Yaris scoren achtereenvolgens 57 en 56 procent van de haalbare punten in het onderdeel Assistance Competence en slepen 44 en 53 procent binnen onder het kopje Safety Backup. Euro NCAP zegt dat de essentiële functionaliteiten werken, maar dat de boel niet zo verfijnd is als bij modellen met uitgebreidere veiligheidssystemen.