Prijs elektrische BMW iX1 bekend

Onlangs kwam BMW met een geheel nieuwe X1. Voor het eerst in de X1-geschiedenis is er nu ook een volledig elektrische X1: de iX1. Die iX1 heeft als iX1 xDrive30 twee samen 313 pk en 494 Nm sterke elektromotoren en zoemt daarmee in 5,6 tellen naar een snelheid van 100 km/h. In de bodem zit een accupakket dat de iX1 64,7 kWh aan bruikbare capaciteit oplevert, voldoende voor een elektrische actieradius van 413 tot 438 kilometer. Hoewel de iX1 eerst als speciale Launch Edition naar Nederland komt, hebben we de vanafprijs van de BMW iX1 xDrive 30 al voor je. In Nederland ben je minimaal €55.274 voor de elektrische iX1 kwijt.

Ook weten we wat de iX1 xDrive30 Launch Edition gaat kosten. Die introductieversie heeft een fiscale vanafprijs van €58.845. Let wel, die fiscale vanafprijs is dus exclusief kosten rijklaarmaken. Die bedragen bij de X1 met benzine- en dieselmotoren €1.283. Bij grote broer X3 zijn de kosten rijklaarmaken van de elektrische iX3 iets hoger dan die van de benzine- en dieselsmaken. De Nederlandse vanafprijs van de BMW iX1 xDrive30 Launch Edition zal dan ook op ongeveer €60.000 komen te liggen.

Eerder meldden we al de Nederlandse prijzen van de eerste benzine- en dieselversies van de nieuwe BMW X1 voordat BMW er zelf ruchtbaarheid aan gaf.