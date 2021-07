Porsche's nooit gekomen MPV vanbinnen

Met de introductie van de Cayenne ramde Porsche's sloopkogel een heilig huisje tegen de vlakte, maar het had niet veel gescheeld of het merk zou later zelfs met een personenbusje komen. Porsche laat nu zien hoe zijn uiteindelijk toch nooit op de markt gekomen personenbus er vanbinnen uitziet.

Porsche is al jaren niet meer het merk dat alleen 911's en Boxsters produceert. De Cayman is goed ingeburgerd en met de Cayenne en Macan heeft het merk zelfs twee SUV's in huis. Daarnaast heeft het merk niet alleen de Panamera, maar met de Panamera Sport Turismo ook een ware stationachtige op de menukaart staan. In 2018 ontwikkelde Porsche achter de schermen een heuse MPV-achtige, de Vision Renndienst. De benaming Vision wijst erop dat het een studiemodel betreft. De Porsche Vision Renndienst is nu voor het eerst ook vanbinnen te zien.

De Vision Renndienst is een relatief productierijp ogend studiemodel met meer dan een markant uiterlijk. Ook het interieur van de designstudie is op z'n zachtst gezegd opvallend. Zo zit de bestuurder er net als in auto's als de McLaren F1 in het midden. Achter de centraal geplaatste voorstoel bevinden zich twee losse zetels. Wie hierop plaatsneemt, heeft zicht op zijn 'eigen' in het dashboard geplaatste display. Helemaal achterin, dus op de derde zitrij, zit een achterbank met twee hoofdsteunen. Opvallend is ook het feit dat de passagiers in de Vision Renndienst aan een kant geen zijruiten hebben, volgens Porsche zodat je je enigszins in de auto kunt terugtrekken.

De Vision Renndienst is een van de vele concept-cars van Porsche die het daglicht aanvankelijk nooit, maar in een later stadium wél heeft gezien. Hier lees je meer over andere pas lang na hun conceptie getoonde studiemodellen van Porsche.