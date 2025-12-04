'Porsches in Rusland willen plots niet meer starten'

In Rusland zijn van de ene op de andere dag plotseling allemaal Porsches niet meer te gebruiken. Ze willen niet meer starten. Er zijn vermoedens dat er opzet in het spel is.

Rusland is al jaren grotendeels van de westerse wereld afgesneden als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Dat leidt bijvoorbeeld bij eigenaren van Europese auto's soms tot ingewikkelde situaties, want de onderdelenvoorziening is niet meer wat het geweest is. Porsche-rijders in het land hebben nu echter wel een heel apart probleem met hun auto. Volgens het Russische medium RBC zijn er plotseling honderden Porsches niet meer te starten. Niet omdat ze allemaal tegelijk stuk zijn gegaan, maar omdat het via een satellietverbinding werkende alarmsysteem dit verhindert. RBC stelt dat er vanaf 28 november plots een enorme stroom klachten binnenkwam bij Porsche.

Een mogelijke oorzaak is nog niet boven water. Dat dit uitgerekend in Rusland gebeurt, is natuurlijk opmerkelijk. De lokale dealergroep, die niet meer officieel aan Porsche gelieerd is, stelt dat er mogelijk opzet in het spel is. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een cyberaanval. Een voorlopige oplossing is er al wel; het alarmsysteem moet worden gedemonteerd en gereset, zo zegt een vertegenwoordiger van de Russische Porsche-dealer tegen RBC.