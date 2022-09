Porsche Vision GT Spyder is open pixelfantasie

De letters GT in de naam van deze nieuwe Porsche staan voor Gran Turismo, de racegameserie voor de PlayStation en dat betekent dat de auto slechts in puur virtuele vorm bestaat. Wie het ontwerp van de Vision GT Spyder bekend voor komt ondanks dat de auto nieuw is, kunnen we geruststellen. De Vision GT Spyder is namelijk de open versie van de eind 2021 gepresenteerde Vision GT. Ook dat was een pure pixelracer.

Technische details meldt Porsche nog niet, maar als we eerlijk zijn hechten we daar ook weinig waarde aan. Elke fabrikant kan immers een auto tekenen en er een miljoenmiljard denkbeeldige pk's in hangen. Bij de dichte Vision GT deed Porsche dat dan ook. Die digitale scheurneus kreeg 1.300 elektropaarden en zoemde daarmee in 2,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De auto zou in staat moeten zijn om vanuit stilstand in 2,1 tellen met een snelheid van 200 km/h over het digitale asfalt te razen. Topsnelheid: 350 km/h.

Het design van de auto is echter interessanter, het is namelijk niet geheel ondenkbaar dat Porsche er designelementen in heeft verwerkt die je in meer of mindere mate in de toekomst bij Porsche terug gaat zien. Ongetwijfeld is het bedachte interieur net als dat van de dichte Vision GT afgewerkt met het virtuele equivalent van veganmaterialen en dat betekent dat er geen digitale runderen het uit eentjes en nulletjes opgebouwde bestaan verruild hebben voor een eeuwig voortbestaan in de cloud.