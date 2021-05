'Porsche Taycan Sport Turismo en GTS op komst'

Dat de Taycan Sport Turismo eraan zit te komen, wisten we eigenlijk al. Op de spionagefoto's van de Taycan met langere daklijn en vijfde deur waren namelijk twee soorten prototypes te zien met verschillende rijhoogtes en andere bumpers. De hogere variant is de reeds uitgebrachte Cross Turismo, het ligt in de lijn der verwachting dat de lagere, meer sportief georiënteerde variant dan 'Sport Turismo' gaat heten. Porsche heeft zelf nog niets losgelaten over de komst van deze versie, maar zien we toch nogmaals een teken van leven.

Op het TaycanForum deelde een gebruiker namelijk screenshots van een modelpagina van de Taycan, waarop de Taycan Sport Turismo te zien is. De naam althans, want de auto op het plaatje erboven lijkt gewoon Taycan Cross Turismo te zijn. De forumgebruiker verwijderde zijn bijdrage daarna, maar de website Insideevs.com had al een screenshot bemachtigd.

Taycan GTS

Op de screenshot is nog een andere Taycan-variant te zien: de Taycan GTS. Bij een GTS-model van Porsche kun je wel min of meer voorspellen waar het naartoe gaat. Vermoedelijk komt de Taycan GTS wat vermogen betreft tussen de 4S en de Turbo in te staan. Daarbij krijgt de GTS enkele zaken standaard mee die op de 4S optioneel zijn en is hij meer gericht op sportiviteit. Hoe Porsche dat op de Taycan gaat doen is vooralsnog onduidelijk, maar het is goed mogelijk dat deze variant lichter is, beschikt over een straffer onderstel en enkele aerodynamische modificaties krijgt.

Overigens staat de Taycan Sport Turismo ook alleen als GTS op de modelpagina. Gezien de sportievere inborst van de Sport Turismo zou een GTS geen verkeerde variant zijn om hem in te introduceren, maar vermoedelijk komt de Sport Turismo ook in andere smaakjes op de markt. Het is nog niet bekend wanneer Porsche deze varianten officieel onthult.