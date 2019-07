Porsche Taycan proeft van Chinees circuit

Bij Porsche maken de ontwikkelaars zich steeds meer klaar voor de onthulling van een belangrijk model: de Taycan. Een prototype mag vlak voor de grote onthulling nog even een paar testkilometers maken in China.

De minimaal gecamoufleerde Porsche reed op het oefencircuit dat Porsche zelf in de Chinese stad maakte. Het maakt onderdeel uit van het Porsche Experience Center (PEC) in Sjanghai. Dit is niet de enige plek waar een prototype van de Taycan de komende tijd te vinden is. De komende drie weken komt hij ook nog even langs in het Verenigd Koninkrijk tijdens het Festival of Speed (4-7 juli) en in de Verenigde Staten tijdens de seizoensfinale van het Formule E Kampioenschap (13-14 juli). Volgens Porsche zijn dat dé belangrijkste afzetmarkten voor de geheel elektrische Taycan. In China stapte coureur Li Chao achter het stuur. Hij noemt de prestaties van de Taycan “typisch Porsche”. Naast het lage zwaartepunt kan de achterasbesturing Chao zeer bekoren.

De Taycan zou, in de aanloop naar de onthulling in september, ongeveer zes miljoen testkilometers hebben afgelegd. De topsnelheid van de power-EV ligt boven de 250 km/h, hij heeft 3,5 tellen nodig om van 0 naar 100 te schieten. Binnen twaalf seconden noteert de kilometerteller dubbele cijfers. WLTP-cijfers zijn nog niet bekend. Volgens de oude NEDC-meetcyclus komt de Porsche 500 kilometer ver op een acculading. De Taycan beleeft haar officiële première in Frankfurt, tijdens de IAA in september.