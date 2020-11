Porsche Taycan breekt driftrecord

De Porsche Taycan blijkt een echte driftkikker. Het Porsche Experience Center heeft op de Duitse Hockenheimring een 200 meter lange cirkelbaan waar de Taycan in 55 minuten maar liefst 210 rondjes zijwaarts overheen gedrift heeft. De totale al driftend afgelegde afstand: 42 kilometer en 171 meter. De gemiddelde snelheid lag op 46 km/h. Om de voorkomen dat de banden al na enkele rondjes volledig opgerookt zouden zijn, was de baan uiteraard met water besproeid. Leuk nieuws: achter het stuur van de achterwielaangedreven Porsche Taycan zat een Nederlander: Porsche-instructeur Dennis Retera.

We horen de Taycan-kenner al denken: 'Huh, achterwielaandrijving? De Taycan is toch altijd een vierwielaandrijver?' Dat klopt, in Europa althans. Sinds medio dit jaar levert Porsche in China niet alleen de vierwielaandreven 4S, Turbo en Turbo S, maar ook de milder ingestelde simpelweg 'Taycan' geheten basisversie. Die instap-Taycan heeft in tegenstelling tot zijn vierwielaangedreven broertjes en zusjes één in plaats van twee elektromotoren. Die unit is in de achterwielaangedeven Taycan 408 pk sterk en put zijn energie uit een accupakket met een capaciteit van 79,2 kWh. Deze instapper is ook met het 93,4 kWh Performance Battery Plus-pakket verkrijgbaar en levert dan 476 pk.

En Europa?

Hoewel die achterwielaangedreven Taycans in China zijn gepresenteerd, betekent dat niet dat ze slechts aan de Aziatische markt zijn voorbehouden. De Nederlandse importeur legde eerder aan AutoWeek uit dat de nieuwe versies hun debuut in China beleefden omdat basisuitvoeringen daar goed zijn voor een substantieel deel van de verkoopmix van Porsche. Volgend jaar komt de Taycan 'RWD' namelijk ook naar Europa! Meer nieuws komt volgend jaar in de vorm van de Taycan Cross Turismo, een model dat zich verhoudt tot de Taycan, zoals de Panamera Sport Turismo tot de Panamera.