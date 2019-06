Porsche schetst productieversie Taycan

In september is het moment dan eindelijk daar: Porsche presenteert dan de volledig elektrische Taycan. Nieuwe schetsen laten een beter beeld van de productieversie zien.

Het was een tijdje stil rondom de officiële berichtgeving van de komende Taycan, tot nu! Op social media plaatst Porsche deze schetsen. Nu weten we door de onthulling van de Mission E concept-car al vrij veel over het koetswerk van de Taycan. Die vrijwel productierijpe voorbode was een coupé-achtige vierdeurs. De schetsen laten een koetswerk zien dat verfijnder lijkt te zijn uitgewerkt. Alle hoeken en lijnen zijn definitief op papier gezet. We moeten natuurlijk even door de gigantische wielen en extra brede wielkasten heenkijken, maar de basislijnen zijn duidelijk. De achterkant wordt in dezelfde lijn als de huidige 911 en Panamera getekend, waarbij de achterlichten als een balk over de gehele breedte doorlopen.

Over definitieve technische specs laat Porsche nog niks los. Naar verluidt krijgt de Taycan twee elektromotoren die gezamenlijk meer dan 600 pk naar alle vier de wielen sturen. Binnen 3,5 seconden zou hij vanuit stilstand op de 100 zitten, dubbele cijfers zouden binnen 12 tellen haalbaar moeten zijn. De Porsche zou volgens de oude NEDC-cyclus een afstand van 500 kilometer moeten kunnen afleggen. WLTP-cijfers zijn nog niet bekend. Porsche ontving vorig jaar al van 20.000 geïnteresseerden een pre-order. De definitieve onthulling vindt in Frankfurt plaats tijdens de IAA in september.