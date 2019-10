Porsche Panamera als 10 Years Edition

Het is 2008 als Porsche met de Panamera voor de nodige ophef zorgt. Het merk stelde in dat jaar een tweede controversieel model aan zijn leveringsgamma toe, een auto die net als de Cayenne voor de nodige gespreksstof zorgde. Inmiddels staat de tweede generatie Panamera al sinds 2017 in de showrooms en is de Panamera-familie zelfs uitgebreid met een Sport Turismo-variant. Porsche viert de tiende verjaardag van de Panamera - hij kwam immers in 2009 op de markt - met deze 10 Years Edition.

De Panamera 10 Years Edition krijgt van Porsche standaard van hele reeks extraatjes voorzien. Led-matrixkoplampen, Lane Change Assist, Lane Keeping Assist met verkeersbordherkenning en een 'parkeerassistent' met achteruitrijcamera zijn allemaal zaken waarmee de feestneus is volgestopt. Hetzelfde geldt voor een panoramadak, 14-voudig verstelbare stoelen met Porsche-logo op de hoofdsteunen en een Bose Surround Sound System. Porsche Active Suspension Management is ook van de partij, hetzelfde geldt voor 'Stuurbekrachtiging Plus'.

Porsche levert de 10 Years Edition als Panamera 4 met 440 pk sterke 2.9 V6 onder de kap. Deze heeft een Nederlandse prijs van € 146.300. Heb heb liever als Sport Turismo? Reserveer dan een bedrag van € 151.800. Ook de Panamera 4 E-Hybrid is als 10 Years Edition te krijgen. Deze 462 pk sterke plug-in is er in die vorm vanaf € 141.800. Tot op heden heeft Porsche 250.000 Panameras verkocht.