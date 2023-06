Porsche Mission X: elektrisch vervolg op 918 en Carrera GT

Porsche viert dat het 75 jaar geleden de beroemde 356 op de markt bracht en dat doet het op bijzonder spectaculaire wijze. In Stuttgart-Zuffenhausen is het doek getrokken van deze indrukwekkende Porsche Mission X. Je hoeft er niet lang naar te kijken om te zien waar die in de rangorde zou passen bij het merk. Dit is uiteraard Porsches hedendaagse interpretatie van een hypercar bovenaan de voedselketen. Daarmee past de Mission X perfect in de stamboom van de 959, Carrera GT en 918 Spyder.

Bloedsnel, maar hoe snel precies?

Er is echter een groot verschil tussen die historische sportieve vlaggenschepen en deze Mission X. Waar zijn voorgangers een dikke brandstofmotor aan boord hadden, moet de Mission X het zonder interne verbranding doen. Zoals je dat anno 2023 eigenlijk op je klompen had kunnen aanvoelen, is de Mission X volledig elektrisch. Helaas doet Porsche nog geen details over de aandrijflijn uit de doeken, maar het belicht wel een bijzonder detail over het bijladen van de Mission X. Dankzij een verbeterde 900 V-architectuur moet het bijladen maar liefst twee keer zo snel gaan als bij de Porsche Taycan Turbo S. Dan zou je dus een even grote accu in grofweg 10 minuten van 10 tot 80 procent kunnen laden. Grote kans dat Porsche voor de aandrijflijn ook een kijkje in de keuken neemt bij Rimac. Porsche heeft immers een flink belang in Bugatti-Rimac.

Er zijn meer indrukwekkende zaken. Zo stelt Porsche dat de Mission X in staat moet zijn om de snelste straatlegale auto op de Nürburgring-Nordschleife te worden. Dat betekent dat hij de Mercedes-AMG One moet zien te verslaan. Die ruim 1.000 pk sterke hybride hypercar wist de Groene Hel in 6:35.183 te bedwingen. De Porsche Mission X zou die strijd aan kunnen gaan dankzij een pk-gewichtsverhouding van 1:1. Indrukwekkend. Daarbij wordt de hypercar in de bochten geholpen door aerodynamische slimmigheden, die volgens Porsche ruimschoots meer downforce moeten genereren dan bij de 911 GT3 RS het geval is.

Porsche Mission X is behoorlijk productierijp

Je hoort het al; Porsche heeft duidelijke doelen voor de Mission X en het is dan ook niet ondenkbaar dat we hier met een zeer productierijpe auto te maken hebben. Zo ziet de Mission X er ook wel uit. Zijn basisvorm is duidelijk een eigentijds vervolg op de Porsche 918 Spyder, met een stevige vleug Le Mans-hypercar-invloeden. Wat te denken van de vleugeldeuren, bijvoorbeeld. Bijzonder zijn verder de zijruiten, die tot boven aan de deuren doorlopen en zo de Porsche Mission X een deels glazen dak geven. Dat is geïnspireerd op de legendarische 917 waarmee Porsche in 1970 en 1971 de 24 Uur van Le Mans won.

Net achter de twee zitplaatsen zit een glazen paneel op de Mission X, waaronder je het accupakket van de elektrische hypercar kunt zien liggen. Normaal zou je hier een dikke verbrandingsmotor verwachten, maar tijden veranderen. De bestuurder van de Mission X kijkt tegen een stuur aan dat zo uit de racerij lijkt te komen en heeft verder enkel een digitaal instrumentarium voor zijn neus. Naar wens kan de passagier nog een 'stopwatchmodule' aan het dashboard hangen, maar daar houdt het dan meteen op met de informatieoverdragers.

De Porsche Mission X komt met zijn afmetingen aardig in de buurt van zijn spirituele voorganger, de 918 Spyder. Hij is zo'n 4,5 meter lang en 2 meter breed. Net even wat korter, maar iets breder dan de 918 (4,64 m bij 1,94 m). Ook is de Mission X een fractie hoger; 1,2 meter versus 1,17 meter bij de 918 Spyder. De wielbasis van 2,73 m is dan wel weer hetzelfde. De Porsche Mission X staat vooraan op 20-inch wielen en achteraan op 21-inch exemplaren. Of we die wielen uiteindelijk echt in actie gaan zien? Nou, misschien niet exact deze exemplaren, maar de kans is wel heel groot dat Porsche op den duur met een productieversie van de Mission X komt. Waarschijnlijk verschijnt die niet vóór 2025.