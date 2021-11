Bugatti en Rimac officieel samengevoegd

Afgelopen zomer werd bekend dat Bugatti en Rimac samengevoegd worden tot Bugatti Rimac. Nu is dat officieel beklonken. De aandeelhouders hebben hun goedkeuring gegeven. Het Franse Bugatti en Kroatische Rimac opereren voortaan onder leiding van joint-venture Bugatti Rimac, al blijven de twee merken wel los van elkaar bestaan en zullen er dus auto's onder beide merknamen worden verkocht. Je hoeft dus plat gezegd geen Bugatti met Rimac-logo's te verwachten of andersom.

Uiteraard betekent de samenvoeging wel dat er veel gedeeld zal worden. Zo kan Bugatti bijvoorbeeld interen op de kennis die Rimac in huis heeft op het gebied van elektrische aandrijflijnen. Daar zit voor grootaandeelhouder Porsche ook een interessante kant aan. De technologie van Rimac is op die manier ook sneller bereikbaar voor Porsche. Porsche is namelijk niet alleen voor 45 procent eigenaar van de joint-venture, maar heeft ook 22 procent aandeel in Rimac zelf. In het schema hierboven is te zien hoe de (vrij ingewikkelde) verdeling van de aandelen in elkaar steekt.

De joint-venture betekent wel dat de Volkswagen Groep niet langer de exclusieve eigenaar is van Bugatti en het heeft ook directe gevolgen voor wie bij Bugatti de scepter zwaait. Dat was Stephan Winkelmann, ook CEO van Lamborghini, maar het wordt Mate Rimac. De oprichter en grootste aandeelhouder van Rimac is namelijk de kersverse CEO van Bugatti Rimac. Winkelmann zal zich voortaan puur op Lamborghini focussen. Bugatti's productiemanager Christophe Piochon wordt COO bij Bugatti Rimac, de van Porsche afkomstige Larissa Fleischer wordt de financiële topvrouw. Emilio Scervo wordt de CTO, hij was voorheen werkzaam bij McLaren als hoofdingenieur.

Bugatti Rimac wordt aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Sveta Nedelja, nabij de Kroatische hoofdstad Zagreb. Daar moet in 2023 ook een nieuw R&D-centrum verrijzen voor Bugatti Rimac. De Bugatti-fabriek in Molsheim blijft overigens behouden, alleen daar zit dus voortaan niet meer het hoofdbestuur van het merk.