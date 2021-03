Porsche mikt op CO2-neutraliteit in 2030

In het Verdrag van Parijs staat dat Europese bedrijven in 2050 klimaatneutraal moeten zijn en voor die tijd hun CO2-uitstoot fors terug dienen te dringen. Porsche heeft dat doel voor zichzelf naar voren gehaald: de autofabrikant uit Stuttgart wil in 2030 al CO2-neutraliteit bereiken. Porsche trekt dat breder, want ook de toeleveranciers moeten aan die eis gaan voldoen. Om het doel te bereiken investeert Porsche de komende tien jaar 'meer dan €1 miljard' in windturbines, zonnepanelen en andere maatregelen die ten goede moeten komen aan het klimaat. Volgens Porsche-CEO Oliver Blume is het niet de bedoeling om de eigen uitstoot te gaan compenseren. "We willen geen CO2-certificaten van andere bedrijven kopen, maar zelf geen uitstoot veroorzaken."

Dat nobele streven heeft Porsche al ten dele waargemaakt, want de fabrieken in Zuffenhausen, Weissach en Leipzig zijn reeds CO2-neutraal. Daarnaast is de Taycan Cross Turismo het eerste model van Porsche dat volgens het bedrijf CO2-neutraal is in zijn hele levenscyclus, van de productie tot het recyclen. Naast de eerdergenoemde investering wil Porsche zich de komende tijd dus ook gaan richten op de toeleveranciers, waarbij de focus met name ligt op het milieuvriendelijker maken van de accuproductie voor EV's. Porsche is uiteraard niet de enige autofabrikant die met het klimaat bezig is. Volvo opende in 2018 al bijvoorbeeld al zijn eerste klimaatneutrale fabriek en alle Europese fabrieken van Mercedes-Benz moeten zelfs al uiterlijk in 2022 CO2-neutraal zijn.