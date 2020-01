Porsche laat nieuwe 911 GT3 zien

Tijdens de Super Bowl pakken fabrikanten elk jaar weer groots uit. Porsche kiest dit jaar voor een korte actiefilm. De reclame draait om een dief die geruisloos de nieuwe elektrische Taycan uit het Duitse Porsche Museum weet te stelen. Na het afgaan van het alarm duikt het negenkoppige beveiligingsteam in tal van andere museumstukken. In twee korte shots haalt Porsche echter een venijnig trucje uit. In een grote stelling lijkt het erop alsof de filmmakers de komende 911 GT3 hebben geparkeerd.

We herkennen de nieuwe GT3 aan de immense achtervleugel die op de lichtblauwe 911 wordt gemonteerd. Een dergelijke spoiler is al sinds jaar en dag het herkenningspunt van de extremere variant. Het is nog even de vraag of de boxermotor van de nieuwe GT3 opnieuw een atmosferisch blok zal zijn of dat er toch sprake is van een turbo. Mogelijk wordt de 4,0-liter zescilinder van de huidige 911 GT3 aangepakt en vindt die in gewijzigde vorm zijn weg naar de GT3.

In de reclame spelen naast de Taycan en GT3 diverse andere historische Porsches een rol. Zo zetten de beveiligers de achtervolging onder andere in met een 917K, Carrera GT, 918 Spyder, 911 RSR en 718 Cayman GT4.