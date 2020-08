Porsche jaagt vernieuwde Panamera over de Nürburgring

De huidige tweede generatie Panamera verscheen zo'n vier jaar geleden ten tonele en dat betekent dat het model volgens de planning van Porsche toe is aan een opfrisbeurt. Onlangs konden we al een afbeelding van de vernieuwde Panamera Sport Turismo laten zien en ditmaal is het Porsche zelf dat een set foto's van de vernieuwde 'liftbackversie' presenteert. De foto's zijn geschoten op de Nordschleife van de Nürburgring, het illustere, ruim 20 kilometer lange circuit in de Duitse Eifel. Porsche grijpt de scheursessie op het circuit aan om te illustreren welke stappen de gefacelifte Panamera heeft gezet ten opzichte van het huidige model.

Met de op deze foto's zichtbaar bijgewerkte Panamera heeft Porsche een ronde op de 20,83 kilometer lange Nordschleife afgelegd in 7.29,81. Daarmee is het volgens het merk de snelste 'Executive Car' van de Groene Hel. Een recordtijd dus, al hangt dat uiteraard af van hoe je een 'Executive Car' definieert. Zo wist Mercedes-AMG met de GT 63 S 4-Door Coupé een ronde op het circuit in 7.25,41 minuten af te leggen. Hoe dan ook is de door Lars Kern bestuurde vernieuwde Panamera volgens Porsche een stuk sneller dan het huidige model. De actuele Panamera Turbo deed volgens het merk namelijk 13 seconden langer over een ronde, die door een anders lopende 'versie' van de Nürburgring ook nog eens 200 meter korter was.

Het feit dat Porsche de met de vernieuwde Panamera gerealiseerde rondetijd afzet tegen de door de actuele Panamera Turbo gezette ronde wijst er zeer waarschijnlijk op dat het merk ook nu de Turbo-variant heeft ingezet. Het huidige model is 550 pk sterk, maar daar gaat de nieuwe variant dus vast nog stevig overheen. Op de afbeeldingen is tevens al iets van de vernieuwde verlichting aan voor- en achterzijde van de Panamera te zien. Eind augustus weten we meer, want dan stelt Porsche de vernieuwde Panamera aan de wereld voor.