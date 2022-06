Porsche 968 - Rijtest - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Het begrip 'instapmodel' is relatief als je het hebt over een Porsche, maar in 1992 was het in ieder geval de 968 die deze rol vervulde. De opvolger van de 944 ging met frisse en toch herkenbare looks aan de slag en AutoWeek reed hem 30 jaar geleden.

Na de 924 en de daarop gebaseerde hoger in de markt staande 944 was het begin jaren 90 tijd voor een nieuwe 'instap'-Porsche. Die verscheen in 1991 onder de naam 968. Een sportief gelijnde sportcoupé die zeker nog wat overeenkomsten vertoonde met de 944 en tegelijkertijd ook duidelijk wat inspiratie op had gedaan bij die andere Porsche met de motor in de neus: de 928. Vooral de plat in de neus liggende ronde koplampen die omhoog kwamen als je ze aan deed, deden sterk aan de 928 denken. Door de overeenkomsten met zijn grote V8-broer, die natuurlijk al wel een heel stuk ouder was, was de 968 een indrukwekkende verschijning. Eentje die ook vrij zeldzaam zou blijven, aangezien de 968 na vier jaar alweer uit productie ging.

AutoWeek was vanzelfsprekend razend benieuwd naar deze 'instapper' van Porsche. In het voorjaar van 1992 kregen we eindelijk de kans om er eens eentje aan de tand te voelen. Een auto die volgens de verkoopcijfers nog wel wat zieltjes te winnen had. "De verkoop van de 968 komt in thuisland Duitsland traag op gang en hetzelfde geldt voor Nederland." Desondanks merkten we dat er bij passanten genoeg interesse was: "Jong en oud omsingelen een verlaten Porsche 968. Een ieder probeert met een kromme rug een glimp op te vangen van het interieur. Men neemt de tijd om alle hoeken van de auto in zich op te nemen door een wandelingetje rondom. Bij het tankstation voel je je een beroemdheid. Welk instapmodel krijgt dat voor elkaar?"

Eén van de grootste verschillen met de eerdergenoemde 928 was wat er zich in de neus van de 968 afspeelde. Daarin lag immers geen acht- maar een viercilinder. Een doorontwikkeling van de motor die we al kenden van de 944 S2. Een fors 3,0-liter blok, dat een vermogen van 240 pk richting de achterwielen stuurde. Hoewel het voor 911-fans natuurlijk vloeken in de kerk was dat de motor voorin lag, geen boxermotor was en 'twee cilinders te weinig had', maakte het van de 968 een heerlijk smeuïg en snel verhaal. In 6,5 seconden kon je ermee van 0 naar 100 km/h sprinten en als je de ruimte had kon je met de 968 252 km/h halen. Niet verkeerd voor een instapper. "De 968 heeft als bijzonderheid een zogenaamd VarioCamsysteem. Dat is een techniek waarbij de stand van de nokkenas gedurende het opklimmen in toeren verandert. Dat betekent dat de klepbediening vlotter verloopt en dat betekent: meer kracht."

Leuke cijfers en techniek, maar reed de 968 ook nog een beetje zoals je dat van Porsche verwachten mocht? Jazeker, we hadden geen klagen. De Porsche 968 is een snelle auto. De trekkracht is zelfs indrukwekkend te noemen. Meer dan 300 Nm (bij 4.100 tpm) komen ook wij niet dagelijks tegen. In de tweede versnelling haal je al 100 km/h en dan heb je er nog vier te gaan! Je zult die zes in Nederland dan ook nauwelijks inleggen. Wij deden het uiteraard wel en, inderdaad, ook dan is er nog trekkracht beschikbaar." Een 911-rijder was echter minder enthousiast. "Ik mis een beetje de beleving van brute kracht." Voor een Porsche-adept was de 968 wellicht wat te 'gewoontjes', niet karakteristiek genoeg. Een potentiële nieuwe klant voor Porsche zou daarmee waarschijnlijk minder moeite hebben, zeker als je dan keek wat de 968 moest kosten ten opzichte van een 911.