Porsche 924 (1984) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Net als vroeger is de Porsche 924 een interessante optie als je Porsche wilt rijden met een bescheiden budget. Dit exemplaar is de goedkoopste tweedehands Porsche van het moment die geen Cayenne is. Je moet hier en daar alleen wel een oogje toeknijpen.

Als je voor een relatieve habbekrats een Porsche voor de deur wil zetten, kun je gaan voor een Cayenne van de eerste generatie met een fikse kilometerstand. Wij raden je echter liever aan om naar een 924 te kijken, al kan een oude Boxster ook interessant zijn. Deze 924 is in ieder geval de goedkoopste Porsche die op dit moment wordt aangeboden als je de Cayennes links laat liggen. Hij hoeft slechts €3.995 op te leveren. Maar er zitten wel wat addertjes onder het gras.

Om te beginnen is het geen origineel Nederlandse Porsche 924, maar eentje die recent uit Duitsland is geïmporteerd. Met zijn vijfcijferige kilometerteller is het - tenzij er goede documentatie aanwezig is - dan ook lastig te achterhalen wat de werkelijke kilometerstand is. De teller geeft ruim 55.000 km aan, maar tel er maar minstens een ton bij op. Al met al zie je aan de 924 namelijk wel af dat hij wat meer ervaring heeft dan dat. De 924 heeft een aardig afgesleten stuurwiel en ook wat instapschade op de bestuurdersstoel. Meer uiterlijke minpunten treffen we aan de buitenkant. Hier en daar zit er een butsje en schaafje, vooral op de rechterflank. Het meest in het oog springend is de motorkap; die heeft last van lakschurft.

Toch zijn er ook genoeg dingen die in het voordeel van deze 924 spreken. Zo is bijvoorbeeld de originele Blaupunkt-radio nog aanwezig en dat is een weerspiegeling van de rest van de auto: alles oogt nog origineel. Dat is ook wat waard. De eigenaar geeft bovendien aan dat de 924 goed rijdt en dat hij zelf - voor het op kenteken zetten van de Porsche - nog aardig wat eraan heeft gedaan. Zo zijn de remblokken en -schoenen vernieuwd, de olie en het oliefilter ververst en overige vloeistoffen aangevuld. Ook zijn de accu, brandstofpomp, bougies, V-snaar, brandstoffilter en luchtfilter nieuw en zit er een gereviseerde dynamo in. De distributieriem en spanrol zijn ook 'recent vervangen'. Hij heeft dus al wat liefde gehad, maar kan vooral optisch dus nog wel wat aandacht gebruiken. Voor zo'n startbedrag is er vast een liefhebber te vinden die er nog wat meer geld in wil steken om hem top te maken, toch?

Zelfs tiptop in orde blijft deze 924 wel een heel ander verhaal dan veel andere Porsches. Het is een lekker gedateerd bruin feestje in het interieur en in de neus ligt een relatief bescheiden 125 pk sterke 2.0 viercilinder. Daarmee is de 924 voor Porsche-begrippen weliswaar wat traag, maar op een wagengewicht van net boven de 1.100 kilo maakt hij van de 924 nog wel een redelijk vlotte auto. De sprint van 0 naar 100 km/h is (mits alle paarden nog aanwezig zijn) in 9,6 achter de rug en de topsnelheid ligt op 204 km/h. Voor meer Porsche-waardige prestaties moet je echt nog even doorsparen.