De fonkelnieuwe Porsche 911 Turbo S is de sterkste straatlegale 911 die Porsche ooit maakte. Daar hangt natuurlijk een fiks prijskaartje aan, maar de duurste 911 ooit is de Turbo S niet! Al ligt dat er maar net aan hoe je het bekijkt.

Tijdens de IAA van München stelde Porsche de nieuwe 911 Turbo S aan de wereld voor. In tegenstelling tot de 911 Turbo S van voor de 911-facelift, is de nieuwe een beul van een hybride. De nieuwe Porsche 911 Turbo S is na de 911 GTS de tweede 911 met een hybride aandrijflijn, met een systeemvermogen van een schokkende 711 pk en 800 Nm. Daarvan is 640 pk afkomstig uit een 3.6 zescilinder boxermotor met twee elektronisch aangestuurde turbo's; 71 pk wordt door een elektromotor opgewekt. De 911 Turbo S Coupé ramt zich met dat vermogen in slechts 2,5 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h (Cabrio: 2,6 seconden).

Hoewel de nieuwe 911 Turbo S de sterkste Porsche ooit is, is het niet de duurste 911 die je nu kunt kopen. Dat kan AutoWeek melden voordat Porsche er zelf ruchtbaarheid aan geeft.

De Porsche 911 Turbo S Coupé kost je €352.295. Voor de nieuwe 911 Turbo S Cabrio ben je €367.895 kwijt. Er is één duurdere 911. De plankharde Porsche 911 GT3 RS wisselt namelijk vanaf €364.800 van eigenaar. Die is dus duurder dan de 911 Turbo S Coupé, maar niet duurder dan de 911 Turbo S Cabrio. Met andere woorden: de Porsche 911 Turbo S Cabrio is de duurste 911 die er is, maar de 911 Turbo S is dus niet per definitie de duurste 911 van het moment.

