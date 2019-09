Porsche 911 Turbo en GTS gesnapt

Op dit moment is het 911-gamma nog vrij overzichtelijk, maar Porsches succesnummer is straks volgens goede traditie weer in een enorme reeks versies beschikbaar. Op deze set verse spionagefoto's zijn zowel de 911 Turbo als de 911 GTS zichtbaar.

Porsche stelde zijn nieuwe generatie 911 in november vorig jaar als 450 pk sterke Carrera S én als de gelijk gemotoriseerde maar vierwielaangedreven 4S aan de wereld voor. Medio dit jaar werd de line-up uitgebreid met de 385 pk sterke Carrera, de basisversie van het gamma die onlangs ook als vierwielaangedreven Carrera 4 beschikbaar kwam. Porsche zou Porsche niet zijn als het van de 911 niet een brede reeks uitvoeringen gaat voeren. Vandaag zien we daar twee nieuwe versies van: de 911 Turbo en de 911 Cabriolet GTS.

De nieuwe 911 Turbo is de dichte 911 Coupé op deze foto's, een 911-uitvoering waarvan de forse vaste achterspoiler zijn identiteit verraadt. Achterin ligt zeer waarschijnlijk een aangepaste versie van de dubbelgeblazen 3,8-liter grote zescilinder boxermotor die Porsche ook in de vorige 911 Turbo had liggen. Reken wel op een vermogen dat boven de 580 pk van die versie uitkomt. De standaard vierwielaangedreven versie krijgt ook nog eens een nóg krachtigere Turbo S-versie boven zich.

GTS

De rode 911 Cabrio op deze foto's is zeer waarschijnlijk uitgevoerd als GTS, de variant die zich in het 911-gamma tussen de Carrera S en de nog te onthullen 911 GT3 schaart. Zo op het eerste gezicht lijkt dit 'gewoon' een 911 Carrera te zijn, maar de aanpassingen aan onder andere de onderkant van de bumper en de koelopeningen erboven, wijzen er toch op dat hier meer aan de hand is. Achter de achterbank ligt een krachtigere versie van de geblazen 3.0 boxermotor, een zescilinder die in de nieuwe GTS zo'n 470 pk zal leveren. We mikken erop dat de 911 GTS net als die versie van de vorige 911 standaard is voorzien van een handgeschakelde transmissie, al zal de PDK-automaat gewoon optioneel leverbaar zijn.

Wie denkt dat deze twee smaken het 911-gamma wel compleet maken, die moet even gaan zitten. Porsche komt behalve met een Turbo- ook nog met een Turbo S-versie én breidt zijn 911-gamma op termijn uit met een GT3, een GT2 én met RS-versies van die twee. Of de Carrera T terugkeert, valt nog te bezien.