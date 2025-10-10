Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Porsche 911 krijgt mogelijk 'Turbo Touring'-versie

Turbo met minder

5
Porsche 911 Turbo Touring spyshots
Joas van Wingerden

Het wachten is nog altijd op de vernieuwde Porsche 911 Turbo, maar er lijkt ook al een derivaat van in de pijplijn te zitten.

Onlangs maakten we kennis de sterkste Porsche 911 ooit: de 911 Turbo S. Het wachten is nog op de reguliere 911 Turbo, die uiteraard ook in de vernieuwingsronde wordt meegenomen, maar er is ook nog een andere versie van in aantocht. Althans, daar lijkt het nu wel op. Op deze foto's zien we een Porsche 911 over de Nürburgring scheuren met enkele Turbo-kenmerken.

Je moet er misschien even de loep voor bij pakken, maar ondanks de camouflage spotten we bredere wielkasten en daarin slim verborgen luchtopeningen. Dat is al reden om aan te nemen dat dit waarschijnlijk in prinipe een Porsche 911 Turbo is, maar er ontbreekt een belangrijk Turbo-kenmerk: de achtervleugel. Het vermoeden is dat dit een mildere Touring-versie van de Turbo is, zoals je die ook van de GT3 hebt. Jazeker, Porsche weet weer een gaatje op te vullen in het 911-gamma.

Porsche 911 Turbo Touring spyshots

Vooralsnog is het vooral speculatief, maar gezien Porsches schijnbaar niet te stillen honger naar meer 911's, is de kans groot dat het iets in deze richting wordt. Reken net als bij de Turbo S en waarschijnlijk ook de Turbo op een deels elektrisch geholpen aandrijflijn. De Turbo S heeft maar liefst 711 pk systeemvermogen, dankzij de geblazen 3,6-liter boxermotor en twee elektrisch aangestuurde turbo's. De Turbo en deze 'Turbo Touring' worden natuurlijk een slag minder sterk.

5 Bekijk reacties
Porsche Porsche 911 Supercars & Sportscars

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Porsche 911 GT3 Touring

Porsche 911 GT3 Touring

  • 2025
  • 0 km
€ 399.900
Porsche 911 Carrera

Porsche 911 Carrera

  • 2024
  • 15 km
€ 215.500
Porsche 911 Coupé Carrera

Porsche 911 Coupé Carrera

  • 2025
  • 7.667 km
€ 189.750

Lees ook

Nieuws
Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupé

Porsche 911 GTS-rijders kunnen niet zomaar op vliegvakantie gaan

Autotest
Porsche 911 Carrera T

Dubbeltest: BMW M2 vs. Porsche 911 Carrera T - De hoeders van de handbak

Autotest
Porsche 911 Carrera S

Test: Porsche 911 Carrera S – Net dat schepje erbovenop, gewoon lekker

Nieuws
Porsche 911 GT3 Nürburgring

Porsche 911 GT3 pakt een ronderecord op de Nürburgring

Porsche 911 GT3 Touring

Test: Porsche 911 GT3 Touring - voor wie de 911 S/T misliep

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.