Porsche 911 GT3 stapje scherper met Manthey Kit

Ruim een halve ton downforce

Porsche 911 GT3 Manthey Kit
Joas van Wingerden

De Porsche 911 GT3 weet normaal gesproken al wel raad met circuits, maar het kan altijd een stapje scherper. Daarbij komt de Manthey Kit weer om de hoek kijken.

Met zijn 510 pk sterke 4.0 zescilinder boxermotor is de Porsche 911 GT3 al een buitengewoon capabele circuitauto, maar met alleen vermogen ben je er niet. De GT3 heeft onder meer een flinke vleugel achterop om hem in de bochten stevig tegen het asfalt te drukken en die droeg eerder dit jaar bij aan een buitengewoon indrukwekkende rondetijd voor de 911 GT3 op de Nürburgring-Nordschleife. Nu kun je de GT3 nog wat scherper maken, want Porsche heeft samen met de heren en dames van Manthey een setje aerodynamische extra's ontwikkeld.

Het resultaat mag er zijn. Dankzij een volledig herziene bodem, met onder meer 1,5 meter langere luchtgeleiders, een Gurney Flap en een aangepaste diffuser is er nu tot 540 kilo downforce. De maximale neerwaartse druk bereik je wel pas bij 285 km/h, maar het ís mogelijk. Daarnaast zijn er nu speciale koolstofvezel wieldoppen om de luchtweerstand te drukken en de Manthey Kit brengt een nieuwe in vier standen instelbare ophanging met zich mee. De optionele 20- en 21-inch wielen verlagen ten slotte het onafgeveerde gewicht van de 911 GT3 met zes kilo. Het resultaat van al deze aanpassingen: een rondetijd van 6:52.981 op de Nordschleife. Dat is bijna drie seconden sneller dan de vorige 911 GT3 met Manthey Kit en dik drie seconden sneller dan de huidige GT3 met handbak en Weissach-pakket.

Signalement

Merk Porsche
Model 911 Carrera GT3 Coupé
Carrosserie 2-deurs, coupé
Transmissie 7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 320.780

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. boxer
Cilinderinhoud 3.996 cc
Maximaal vermogen 375 kW / 510 pk bij 8.400 tpm
Maximaal koppel 450 Nm bij 6.100 tpm
Inhoud brandstoftank 64 l
Lengte / breedte / hoogte 4.570 mm / 1.852 mm / 1.279 mm
Wielbasis 2.457 mm
Massa leeg 1.454 kg
Laadvermogen 328 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 0 kg / 0 kg
Banden voor255/35ZR20Prijzen
Banden achter315/30ZR21Prijzen
Topsnelheid 311 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 3,4 s
CO2-uitstoot (WLTP) 312 g/km
