Porsche 911 GTS Targa gesnapt

Met de komst van de Turbo, Turbo S en binnenkort dus ook de GTS, loopt het gamma van de huidige 911 weer lekker vol. Voor de duidelijkheid; de GTS is dus de versie die weer ónder de Turbo staat, maar boven de Carrera S. Porsche zou Porsche niet zijn als vervolgens ook binnen die varianten weer behoorlijk wat keuze is, dus komt de GTS als reguliere dichte variant, als cabriolet én als Targa. Die laatste zien we nu voor het eerst in de buitenlucht.

De 911 GTS Targa onderscheidt zich van de reeds onthulde Targa 4 en Targa 4S middels een iets anders ingedeelde voorbumper, een lichtgrijze in plaats van rode ledstrip boven de achterlichten en ook de lichten boven het koelrooster zijn op de GTS Targa lichtgrijs in plaats van rood. Ook is bij de GTS de Targa-beugel zwart in plaats van accentuerend grijs, al zal dat waarschijnlijk optioneel zijn. Het grootste verschil zit 'm uiteraard in de motor. Die levert in de GTS waarschijnlijk zo'n 470 pk. De geblazen 3,0-liter boxermotor is waarschijnlijk gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie, maar kijk er niet gek van op als ook de PDK-automaat op de bestellijst komt te staan. We mikken erop dat Porsche de 911 GTS (en ook deze Targa) ergens in de komende paar maanden presenteert.