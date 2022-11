Porsche 911 GT3 STI: met boxermotor van Subaru WRX STI

In Las Vegas is de SEMA Show in volle gang en dat betekent dat niet alleen autofabrikanten laten zien welke sportpakketjes ze in huis hebben, maar dat ook de heftige creaties van externe partijen je om de oren vliegen. De Japanse olieproducent Eneos pakt onder uit met een wel heel opvallende Porsche 911 van de 997-generatie. We krijgen een 911 GT3 uit 2007 voorgeschoteld die is uitgevoerd met een livery die sterk doet denken aan die van Subaru's rallymonsters uit het verleden, maar dat is niet de enige link tussen deze 911 en het Japanse merk. Achterin ligt namelijk geen zescilinder boxermotor van Porsche, maar een exemplaar van Subaru!

Eneos heeft een in 2007 gebouwde Porsche 911 die bij een ongeluk betrokken is geweest bij z'n kladden gegrepen. De gecrashte 911 had geen aandrijflijn meer en dus heeft Eneos er een machine uit eigen land in gehangen. Achterin ligt een 2,5-liter grote viercilinder boxermotor van Subaru, om precies te zijn de EJ25-machine uit de Impreza STi uit 2008. Dat blok is 77 kilo lichter dan de oorspronkelijke zescilinder boxermotor. Eneos heeft er een stevige turbo van BorgWarner op geschroefd en heeft onder meer de brandstofpomp en de injectoren aangepast. Het resultaat is een Porsche 911 met een 550 pk sterk Subaru-hart die zijn vermogen via een handgeschakelde zesbak van Subaru naar de achterwielen stuurt. Bizar? Zeker, maar daardoor niet minder leuk!

Maar het blijft niet bij de bijzondere Porsche 911. Eneos neemt nog een heel stel andere aandachtstrekkers mee naar Las Vegas. Waaronder een Nissan Frontier Race Truck waar het een tot 600 pk opgevoerde versie van de normaliter 400 pk krachtige zescilinder van de nieuwe Nissan Z in heeft gehangen. Ook staat de eerder dit jaar gepresenteerde en voor Pikes Peak klaargestoomde Tesla Model 3 op de SEMA-beursvloer. Eneos tovert verder een uit 1971 stammende Datsun 521 pick-up uit de hoge hoed waar het nagenoeg alle technische delen van heeft vervangen, al blijft de oorspronkelijke 1.6 met carburateurs behouden. Dankzij aanpassingen is die machine nu zo'n 96 pk sterk.