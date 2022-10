Porsche 911 GT3 RS Tribute: knipoog naar Carrera RS 2.7

De Porsche 911 Carrera RS 2.7 is misschien wel een van de bekendste klassieke 911's. De begin jaren 70 gepresenteerde en toen als topper van het 911-gamma fungerende variant kenmerkte zich van buiten onder meer met zijn opvallende 'ducktail'-achterspoiler, gekleurde wielen en dito Carrera-stickers, maar ook op technisch vlak was de Renn Sport-variant net even extremer. Dankzij de toepassing van kunststof en het weglaten van isolatiemateriaal was de Carrera RS lichter, maar dankzij de tot 2.7 liter opgeboorde zescilinder boxermotor ook krachtiger dan zijn minder wilde broertjes en zusjes. Aan die illustere Carrera RS 2.7 brengt Porsche met deze 911 GT3 RS Tribute een hommage.

De Porsche 911 GT3 RS met Tribute-pakket zoals je hem op deze foto's ziet, gaat echter aan de Europese neus voorbij. Porsche stelt het pakket vooralsnog namelijk alleen in de Verenigde Staten voor de 911 GT3 RS beschikbaar. Wat je mist? Een 911 GT3 RS met een witte lak, in Python Green uitgevoerde en uit magnesium opgetrokken wielen, 911 GT3 RS-stickerwerk op de flanken, groene zijspiegelkappen, speciale RS-logo's en een interieur dat met groene accenten is afgewerkt. Achter de wielen zien we in glanzend zwart uitgevoerde remklauwen en wie het portier openslaat ziet een verlichte 'Tribute to Carrera RS'-inscriptie. De 911 GT3 RS met Tribute-pakket krijgt direct de hardcore verwennerij mee die Porsche in het Weissach-pakket heeft ondergebracht en dus is de auto overladen met extra koolstofvezel. De 911 komt hand in hand met een speciaal horloge én een schaalmodel.

De Porsche 911 GT3 RS Tribute heeft dezelfde 525 pk krachtige astmosferische 4.0 zescilinder boxermotor als de bekende 911 GT3 RS en is daarmee natuurlijk veel krachtiger dan de auto waarnaar hij knipoogt. De oer-RS had immers een 210 pk krachtige 2.7 zescilinder, goed voor een destijds indrukwekkende 0-100-sprint in minder dan 6 seconden en een topsnelheid van 240 km/h. De huidige 911 GT3 RS beukt in 3,2 tellen naar de 100 km/h en laat versnellen pas bij 296 km/h voor wat het is.