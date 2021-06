Porsche 911 GT2 RS breekt Ringrecord

De 911 GT3 is momenteel nog de meest hardcore vorm waarin je de huidige generatie 911 kunt krijgen. Daar komt op termijn nog een 911 GT RS bij en mogelijk komt er ook weer een extra intense 911 GT2 RS. De vorige generatie 911 had al zo'n heftige GT2 RS-versie en daarmee is Porsche in een wel heel hoog tempo over de Nürburgring-Nordschleife geknald.

De Porsche 911 GT2 RS heeft met testrijder Lars Kern achter het stuur een rondje Nürburgring-Nordschleife in 6:43:30 minuten af gelegd. Daarmee mag de fabrikant uit Zuffenhausen de 911 GT2 RS van de vorige generatie de snelste straatlegale auto op het 20,8 km lange Eifelcircuit noemen. In 2018 wist Porsche een kortere, 20,6 kilometer lange variant van het circuit in 6:40:30 af te leggen. Sneller dus, al is die tijd niet gereden op dezelfde baan-lay-out als nu. Het vorige ronderecord op de 20,8-kilometer lange Nürburgring-Nordschleife lag op 6:48:047.

Net als tijdens de vorige recordpoging is er geen standaard auto gebruikt. Ook nu heeft Porsche de 911 GT2 RS uitgerust met de Manthey Performance Kit, een upgradepakket waarmee Manthey Racing zich heeft bemoeid.

De 911 GT2 RS haalde een gemiddelde topsnelheid van 185,87 km/h. De speciaal uitgedoste versie staat op Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden, heeft lichtgewicht wielen van magnesium die deel uitmaken van het Weissach Package en diverse aerodynamische extraatjes. Zo is niet alleen de achterspoiler en de diffuser anders, er zitten zelfs aerodynamische 'schijven' in de wielen. Het aangepaste spoilerwerk levert bij een snelheid van 200 km/h 70 in plaats van 49 kilo neerwaartse druk op op de vooras. De downforce achter is bij die snelheid vergroot van 93 naar maar liefst 200 kilo. De speciale magnesium wielen leveren de 911 een gewichtsbesparing op van 11,4 kilo. Manthey Performance Kit is vanaf nu ook te koop bij Europese Porsche Centres. Ongetwijfeld gebruikt Porsche de geslaagde recordpoging als middel om de populariteit van het pakket aan te jagen.