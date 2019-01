Porsche 911 Cabriolet onthuld

Anderhalve maand geleden onthulde Porsche in Los Angeles de gloednieuwe 911, generatie 992. Woensdag is het de beurt aan de cabrio, officieel Cabriolet geheten.

De Porsche 911 Coupé mag dan een icoon zijn, de Cabriolet heeft inmiddels ook een aardig verleden opgebouwd. In de herfst van 1981 toonde Porsche op de IAA in Frankfurt een concept, om een jaar later met een productieversie te komen. Het was voor het eerst sinds de 356 dat je weer met je haren in de wind Porsche kon rijden.

De softtop van de nieuwe 911 Cabriolet is voorzien van een glazen achterruit en magnesium elementen die moeten voorkomen dat het dak zich op snelheid 'opblaast'. Het openen of sluiten gebeurt hydraulisch, neemt twaalf seconden in beslag en kan bij een snelheid van maximaal 50 km/h. Middels een elektrisch bediend windscherm voorkomt Porsche dat je nekharen rechtop gaan staan op snelheid.

Net als de 911 Coupé begint de Cabriolet zijn carrière als Carrera S en Carrera 4S. Dat betekent een drieliter zescilinder bi-turbo boxermotor met 450 pk (331 kW) bij 6.500 tpm en een maximum koppel van 530 Nm tussen 2.300 en 5.000 tpm. Standaard is de nieuwe achttraps PDK, een automaat met dubbele koppeling. De Carrera S gaat daarmee van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden (3,7 met Sport Chrono-pakket) en heeft een top van 306 km/h. De vierwielaangedreven Carrera 4S heeft zowel zonder als met Sport Chrono van 0 naar 100 een tiende seconde langer nodig.

Het optionele PASM-sportonderstel (Porsche Active Suspension Management) is voor het eerst ook leverbaar op de Cabriolet. Dankzij kortere veren en stijvere torsiestabilisatoren ligt de Cabriolet hiermee 10 mm dichter op het asfalt en moet hij stugger aanvoelen.

Eveneens analoog aan de Coupé is de 911 Cabriolet een stuk breder dan zijn voorganger en is een groot deel van de auto opgetrokken uit aluminium. Ook is het aantal veiligheidsverhogende assistentiesystemen uitgebreid, met als klapstuk de zogenaamde WET-modus, die de auto veiliger maakt op nat wegdek. Parkeerassistentie met achteruitrijcamera is standaard.

De nieuwe Porsche 911 Cabriolet krijgt een vanafprijs van € 172.500 voor de Carrera S, de Carrera 4S is er vanaf € 180.100. De eerste exemplaren verschijnen in maart 2019; ruim op tijd voor een mooie, lange zomer.