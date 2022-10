Porsche 911 (991) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Vrijwel elke generatie van de Porsche 911 is onderdeel van een setje van twee dichter bij elkaar liggende generaties. Ook binnen de verschillende modelseries wordt er echter meestal aan de auto’s geschaafd, zoals in 2015 met de 991 gebeurde.

De huidige generatie van de 911, de 992, deelt ondanks zijn andere koets toch nog het nodige met de 991. Hetzelfde zagen we bij de nog eerdere 997, die weer het nodige gemeen had met de door velen verguisde 996. Wij concentreren ons vandaag echter niet op die generatiewissels, maar op de facelift die Porsche in 2015 doorvoerde aan de 911 van generatie – best verwarrend - 991. Meer specifiek houden we het bij de Carrera-modellen, omdat het meenemen van de Turbo’s, GT3’s en andere derivaten dit verhaal nog complexer zou maken dan het al is. Evengoed gelden de meeste wijzigingen, zoals die bij de verlichting, voor alle uitvoeringen.

De 991 verscheen in de basis in 2011 en had ten opzichte van zijn voorganger een opvallend brede, lage koets. Porsche hield de auto op detailniveau vrij ingetogen, zoals de liefhebbers ook verwachten en hopen. Ronde xenon-koplampen werden vooraan bijgestaan door een combinatie van richtingaanwijzer en dagrijlicht, die weer naadloos aansloot op de koelopening in de voorbumper. Dat ‘gat’ was onderdeel van een setje van drie, dat vrij laag en bescheiden werd gehouden. Logisch: de motor zit immers achterin.

Aan de achterzijde troffen we vanaf het begin ledverlichting aan. De puntige achterlichten stonden in principe los van elkaar, maar werden bij de iets later gepresenteerde Carrera 4 en 4S - met vierwielaandrijving dus – met elkaar verbonden door een led-lichtbalk.

En toen kwam de facelift. Het grote nieuws zat in 2015 eigenlijk helemaal niet aan de buitenkant, maar onder de motorkap. Daar maakten ook de Carrera-versies namelijk voor het eerst kennis met een turbomotor. Omdat je dat niet kunt zien, gaan we het echter toch over uiterlijkheden hebben. De voorbumper werd wat strakker van vorm en kreeg grotere luchtinlaten. Dat was mogelijk, doordat de ledstrips erboven tot een minimum werden afgeplat. Het dagrijlicht verhuisde dan ook naar de eigenlijke koplamp, waar het in de kenmerkende ‘vier puntjes’ werd geïnstalleerd. Optioneel kwamen vol-ledkoplampen beschikbaar.

Aan de achterzijde noteren we eveneens nieuwe lichtunits. Deze kenmerkten zich niet alleen door een andere indeling, maar hadden ook een subtiel andere vorm. De rode omlijsting van het duistere binnenwerk kwam iets naar voren en leek aan de binnenzijde iets uit de unit te steken. Op die manier sloot het rood ook fraaier aan op de ledstrip van de vierwielaangedreven versies, die net als voorheen een doorlopende lichtbalk kregen aangemeten. Hoger op de kont, onder de achterruit, troffen we sinds 2015 een nieuw luchtrooster aan. Dat had verticale in plaats van horizontale spijlen, precies zoals dat op de huidige 992-generatie vanaf het begin het geval is geweest.