Porsche 550One: moderne 550 Spyder die nooit kwam

In november vorig jaar gaf Porsche een reeks foto's van maar liefst 15 nooit verschenen modellen zien. Dat leverde interessant kijkvoer op, maar ook de nooit op de markt gebrachte 550One die vandaag op de digitale planken zijn verlate publieksdebuut beleeft, is een aandachtsmoment waard. Topontwerper Walter de'Silva, tussen 2007 en 2015 Head of Design bij de Volkswagen Group, gunt ons een blik op een moderne interpretatie van de legendarische 550 Spyder die tussen 1953 en 1956 werd geproduceerd.

De in 2008 door De'Silva en zijn designteam in opdracht van toenmalig Volkswagen Group-goeroe Ferdinand Piëch ontworpen 550One is net als de Boxster een open tweezitter met de motor achter de voorstoelen. Met zijn ovale kijkers en vrij vlakke neus is het typisch een model uit de Porsche-stal. Opvallend is de vormgeving van de verlichting aan de achterzijde. Hier geen horizontaal georiënteerde lichtunits zoals op de destijds actuele 911, en in mindere mate achterop de Boxster, maar smalle verticale exemplaren. Onderaan de bilpartij een centraal geplaatst uitlaateindstuk en bovenop het achterdek een historisch verantwoorde koelsleuven. Het interieur is relatief eenvoudig van opzet. De portieren moeten het nagenoeg zonder deurpanelen doen en zijn uitgerust met een eenvoudige treklus. Minstens zo opvallend is de versnellingspook en het aluminium deel waar de pook doorheen moet worden bewogen. Dit lijkt regelrecht afkomstig uit de eerste Audi R8.

Volgens het Italiaanse Quattroruote is de 550One tot op zekere hoogte gelieerd aan de Audi E-tron Concept die in 2010 in Detroit schitterde. Ook de Volkswagen Bluesport Concept die een jaar eerder debuteerde, maakt deel uit van deze conceptuele drieling. De 550One zou het productiestadium niet hebben gehaald omdat Porsche zijn aandacht liever zou vestigen op de ontwikkeling van een kleine broer van de Cayenne, die we vandaag de dag natuurlijk als de Macan kennen.