Poll: Mijn volgende auto wordt een...

SUV's en cross-overs vliegen je tegenwoordig om de oren. Het succes van hoge modellen gaat ten koste van auto's in meer traditionele segmenten, denk aan compacte hatchbacks en sedans. Op AutoWeek.nl lezen we geregeld dat SUV's en cross-overs bij veel van jullie de keel uithangen. Tijd voor de vraag der vraag: in welk segment koop jij je volgende auto?

'Het zal eens niet, weer een nieuwe SUV'. We lezen het vaak in de reacties onder onze nieuwsartikelen waarbij we aandacht besteden aan een nieuwe SUV of cross-over van een merk dat er veelal al diverse in het aanbod heeft. Wij kunnen het ons heel goed voorstellen dat de stortvloed aan nieuwe hoogpotige modellen zo nu en dan verveelde gezichten oplevert, maar het autolandschap verandert.

Bijna de helft van de nieuwe auto's die in het eerste halfjaar van dit jaar in Europa werd verkocht, was een SUV of cross-over. De populariteit van dergelijke hoge auto's gaat (helaas) ten koste van auto's in andere segmenten. Zo stappen consumenten die eerder in Hyundai i30 kochten misschien wel in een Bayon, Kona of Tucson en vinken klanten die eerder in een Volkswagen Golf of Passat zouden stappen wel in een T-Cross, T-Roc, Taigun of Tiguan. De SUV heeft de MPV zelfs vrijwel volledig de nek omgedraaid.

Met bovenstaande in gedachte zijn we heel benieuwd naar wat waarschijnlijk jouw volgende auto wordt. Een cross-over of SUV? Of misschien toch wel een traditionele D-segmenter, of misschien zelfs wel een MPV of cabriolet? En waarom? Maak hieronder onderstaande zin af: Mijn volgende auto wordt...

Toelichtingen en argumenten kun je in de reacties kwijt. Enneh, zoals altijd geldt: jouw mening hoeft niet die van een ander te zijn. We zitten als het goed is allemaal op AutoWeek.nl omdat we iets met auto's hebben, wees dus een beetje lief voor elkaar en probeer je niet teveel uit de tent te laten lokken.