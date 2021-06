Polestar 3 wordt elektrische performance-SUV

Polestar komt na de 1 en de 2 met een nieuw model: de 3. Over het laatste model in de getallenreeks is nog vrij weinig bekend, maar de auto onder het doek laat al wel enigszins zien welke weg Polestar straks wil bewandelen.

De Polestar 3 wordt volgens het merk een 'aerodynamische elektrische performance-SUV'. Die aanduiding duidt erop dat het model een maatje groter wordt dan de Polestar 2, die doorgaat voor een cross-over. Het doek op de afbeelding verhult veel van het definitieve ontwerp, maar gelukkig lang niet alles. Zo is de daklijn al goed te zien. Naar achteren toe loopt die een beetje af, maar niet zo sterk als bij de 2 het geval is. Aan de achterkant is de daklijn abrupt afgesneden, waardoor de achterruit rechtop staat. Verder lijkt het er bij de C- en D-stijl op alsof het dak 'zweeft' boven de rest van de carrosserie. De raamlijn loopt naar achteren toe schuin omhoog richting het dak, enigszins vergelijkbaar met de Volvo C40.

Overigens heeft de Polestar 3 heel weinig gemeen met die elektrische Volvo. Het nieuwe model krijgt het Android Automotive-besturingssysteem aan boord, maar daar houden de overeenkomsten op. De Polestar 3 wordt het eerste elektrische model op een nieuw platform van Volvo. Hierbij gaat het hoogstwaarschijnlijk om het SPA2-platform, dat de huidige SPA-basis van onder meer de S60, S90, XC60 en XC90 opvolgt. Of het hierbij gaat om een geheel nieuw platform of een doorontwikkeling van het bestaande, is nog niet helemaal met zekerheid te stellen. Het gaat in ieder geval volgens Polestar om een basis die helemaal ontworpen is met het oog op volledig elektrische aandrijving. In ieder geval mogen we daarom verwachten dat de Polestar 3 een flinke slag groter wordt dan de Polestar 2.

Verder meldt Polestar dat de 3 geavanceerde autonome rijhulpsystemen krijgt en dat de productie voor de Amerikaanse markt voor het eerst ook echt in de VS plaatsvindt, maar afgezien daarvan laat het merk nog weinig los. Waarschijnlijk komt 'onze' Polestar 3 uit de fabriek in China.

Vlaggenschip

Polestar-ontwerper Max Missoni zei eerder dat kenmerken van de concept-car Polestar Precept te zien zullen zijn in het ontwerp. Met name de vorm van de 'motorkap' onder het doek heeft wel wat weg van die van het studiemodel. Overigens lijkt het er niet op dat de Polestar 3 'n een-op-een productieversie van de Precept wordt, aangezien het om twee heel verschillende auto's gaat. Polestar-CEO Thomas Ingenlath zei tegenover de Amerikaanse nieuwszender CNBC dat de 3 het nieuwe 'vlaggenschip' wordt voor zijn merk en dat het model een 'grote mijlpaal' vertegenwoordigt. Ook gaat de 3 volgens hem laten zien waar Polestar met zijn designtaal in de toekomst naartoe gaat.

De productie van de Polestar 3 moet van start gaan in 2022. Het merk geeft in een later stadium meer details vrij, vermoedelijk al later dit jaar. Na de Polestar 3 komt ook de nieuwe generatie van de Volvo XC90 op het SPA2-platform te staan.