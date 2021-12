Polestar 3: elektrische sport-SUV klaar voor 2022

Polestar trekt volgend jaar het camouflerende stickerwerk van de auto die je op deze foto ziet. Het gaat om de Polestar 3, het derde model van het merk. De Polestar 3 belooft een SUV met een sterk aflopende daklijn te worden en wordt door zijn scheppers omschreven als een 'elektrische performance-SUV'.

Hoewel de Polestar 3 het derde model is van het merk dat zich als fabrikant van puur elektrische auto's presenteerde, is het pas de tweede EV van het merk. De Polestar 1 was immers een gespierde plug-in hybride. Net als de 2 krijgt ook de Polestar 3 gewoon een elektrische aandrijflijn. Polestar breidt de komende drie jaar overigens behoorlijk uit. Jaarlijks met één model om precies te zijn. In 2022 komt de Polestar 3 namelijk op de markt, in 2024 volgtde Polestar 4 en in 2025 komt de Polestar 5. Polestar omschrijft de 4 als een 'kleinere performance-SUV' en de 5 als een GT-achtig model. De 5 is de productieversie van de Precept Concept die Polestar in 2020 liet zien.

Ogenschijnlijk sijpelen designinvloeden van de Precept Concept eerder al door naar de Polestar 3. Zo zien we in het front van de elektrische SUV duidelijk invloeden van die auto terug. Daarmee lijkt Polestar zich op designvlak volgend jaar eindelijk van zustermerk Volvo te distantiëren. Wie bij het zien van de carrosserievorm van de 3 denkt dat de Polestar 3 niets meer wordt dan Polestars versie van de Volvo C40, lijkt het mis te hebben. Niet alleen wijken daar teveel zaken te sterk voor van die auto af, de Polestar 3 belooft ook een behoorlijke maat groter te worden dan die C40. Polestar geeft de 3 zo te zien in de portieren verzonken handgrepen en op opvallend dunne stokjes geplaatste zijspiegels.

Technische gegevens van de Polestar 3 zijn er nog niet, al meldt de fabrikant wel dat de auto op termijn op de snelweg op termijn autonoom zijn gang moet kunnen gaan. De Polestar 3 wordt straks gebouwd in de Verenigde Staten, het land waar het merk zijn verkopen het snelst ziet stijgen. De Polestar 3 rolt daar volgend jaar van de band in de fabriek van Volvo in Charleston, South Carolina. De internationale vanafprijs van de Polestar 3 zou volgens eerder door topman Thomas Ingenlath vrijgegeven informatie op zo'n €75.000 moeten komen liggen.