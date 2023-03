Polestar 2 BST edition 230: kleinere oplage, zelfde idee

De Polestar 2 BST edition 230 was al aangekondigd, al wisten we toen nog niet dat hij zo zou gaan heten. Eerlijk is eerlijk: stiekem is het nieuws flinterdun. De auto lijkt namelijk als twee druppels water op de BST Edition 270, waarmee we eerder ook konden rijden. Hij heeft hetzelfde onderstel met uitgebreid verstelbare Öhlins-dempers, dat de auto 25 millimeter verlaagt. Hij deelt ook zijn op de Polestar 1-wielen gebaseerde wielen met de edition 270, net als diens geheel meegespoten bumpers en wielkastranden. Zelfs de ‘racestreep’ over de hele auto keert terug. Onderhuids is het van hetzelfde laken een pak: beide BST-versies hebben 476 pk, een vermogen dat ook op de ‘normale’ Polestar 2 mogelijk is door voor het zogenaamde Performance Pack te kiezen.

Het verschil lijkt zich daarmee te beperken tot kleuren en materialen. Polestar zegt ook dat de BST-versies worden gebruikt om ‘nieuwe kleuren, graphics en materialen op een snellere en creatievere manier te verkennen’. In het geval van de Edition 230 uit zich dat onder meer in de kleur ‘Nebula’, een groenig tintje dat sterk op Volvo’s ‘Sage Green’ lijkt. Wie dat niet wil, kan ook kiezen voor ‘Space’. Dat is Polestar-jargon voor zwart. Het interieur is trouwens ook zwart en uitgevoerd in ‘MicroSuede’.

En dan is er natuurlijk nog de oplage. Het getal in de typeaanduiding van beide BST-versies staat namelijk voor de oplage waarin ze worden geproduceerd en dat maakt de nieuwe BST edition 230 net wat zeldzamer dan de eerdere variant.