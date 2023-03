Polestar 2 opnieuw in sportieve trim

De Polestar 2 BST Edition 270 (vanaf foto 2) is de opvallend bestreepte Polestar waarmee collega Marc Klaver in november reed. De auto heeft de 476 pk die je met ‘Performance Pack’ ook in de reguliere Polestar 2 Long Range Dual Motor kunt krijgen, maar dan gecombineerd met een aangepast onderstel. De zwarte streep is een optie, maar niet verplicht. Wel leuk, evengoed, want dan ziet iedereen dat je in één van de 270 BST’s rijdt.

Toch houd je jezelf daarmee wellicht voor de gek, want het zou zomaar kunnen dat Polestar het BST-feestje voortzet zonder die productielimiet. Het merk slingert via social media bovenstaande foto de wereld in, waarop een Polestar 2 te zien is die sterk op de BST lijkt. De auto lijkt net als zijn ogenschijnlijke voorbeeld lager bij het asfalt te liggen en heeft dezelfde gitzwarte wielen, goudkleurige remklauwen en volledig meegespoten bumpers en wielkastranden. De auto lijkt in Volvo’s ‘Sage Green’ te zijn uitgevoerd, een kleur die nog niet leverbaar is bij Polestar, al kan het ook stiekem om Thunder-grijs gaan.

Polestar laat nog niet veel los over de nieuwkomer, maar zegt wel wanneer daar verandering in komt. Op 21 maart, aanstaande dinsdag dus, moet het zover zijn.