Plug-in hybride Audi Q5 niet veilig voor Abt

Wie bij Audi gaat winkelen voor een plug-in hybride SUV heeft onder meer de keuze uit twee varianten van de Q5. De hoogpotige is beschikbaar als 299 pk en 450 Nm sterke 50 TFSI-e en als 367 pk en 500 Nm krachtige 55 TFSI-e. In beide gevallen ligt er een 252 pk en 370 Nm sterke 2.0 TFSI in de neus. Het is die benzinemotor die door Abt wordt opgekrikt.

Na de krachtkuur van Abt, die met name bestaat uit een herschreven motormanagementsysteem, levert de 2.0 TFSI in beide plug-ins nu 58 pk en 50 Nm extra. Aan de elektromotor rommelt Abt niet en dat betekent dat het systeemvermogen van de 55 TFSI-e na de Abt-behandeling op 425 pk en 550 Nm komt te liggen. De 50 TFSI-e komt onder aan de streep uit op een gecombineerd vermogen van 357 pk en 500 Nm.

Abt stelt direct een stel nieuwe lichtmetalen wielen beschikbaar, die op de 55 TFSI-e een diameter hebben van 20 inch. Hoe rap de aangepaste plug-ins zijn, houdt Abt nog even onder de pet. De reguliere Q5 50 TFSI-e is in staat om in 6,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De Q5 55 TFSI-e klaart dat klusje in 5,3 seconden.