Piëch GT: elektrische retrocoupé klaar voor 2024

Even terugspoelen naar 2017, het jaar waarin we voor het eerst iets opvingen over Piëch Automotive. Piëch Automotive is een merk dat is opgericht door Toni Piëch, zoon van Ferdinand Piëch die je kent als voormalig VW-topman met magalomane ambities die onder meer tot de Phaeton en Bugatti Veyron hebben geleid. Zo'n 2,5 jaar geleden liet Piëch Automotive in de vorm van de Mark Zero een vroege versie van zijn eerste auto zien. Die Mark Zero is nu productierijp en krijgt niet alleen een aangepast uiterlijk, maar ook een nieuwe naam: GT.

De Piëch GT is net als de Mark Zero een elektrische coupé met een exterieur waar een retrosaus overheen is uitgegoten. De auto heeft drie 204 pk sterke elektromotoren die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 611 pk. De 1.800 kilo wegende GT sprint daarmee in minder dan 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h en moet in minder dan 9 seconden een snelheid van 200 km/h kunnen bereiken. De 4,43 meter lange tweezitter, die ongeveer net zo groot is als een Jaguar F-Type, heeft een 75 kWh accu dat volgens Piëch goed is voor een WLTP-bereik van 500 kilometer. Een deel van de accu's bevindt zich in de middentunnel, een ander deel is op de achteras geplaatst. Die plaatsing is volgens Piëch noodzakelijk om een lage zit te kunnen realiseren. Een leeg accupakket is in slechts 8 minuten tot 80 procent van zijn kunnen vol te pompen met stroom. Het bedrijf zegt zelfs met een laadsysteem te komen dat die laadtijd verkort naar minder dan 5 minuten. Dat is behoorlijk vlot.

In 2024 moet de Piëch GT al beschikbaar zijn. Piëch Automotive zegt er in dat jaar direct al 1.200 stuks van te kunnen bouwen. Het blijft niet bij de Piëch GT, het merk geeft namelijk aan ook met een elektrische SUV en met een elektrische sportsedan te komen, auto's die achtereenvolgens Piëch SUV en Piëch Sportlimousine gaan heten. Over ambities gesproken.