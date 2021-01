Peugeot maakt prijs 508 PSE bekend

De 508 PSE bijt het spits af voor Peugeot Sport Engineered, het label waaronder naar verwachting de meeste sportieve Peugeots de komende jaren komen te vallen. De 508 PSE is er als Berline vanaf €70.700 en de SW moet minimaal €72.300 opbrengen. Dat is behoorlijk wat meer dan de huidige plug-in hybride 508, die als Blue Lease Allure vanaf €45.800 in de prijslijst staat. Voor dat grote verschil krijg je natuurlijk het nodige extra. De 508 PSE levert 360 pk en 520 Nm koppel en beschikt over vierwielaandrijving. Daarmee is het de sterkste productie-Peugeot ooit. De sprint naar de 100 km/h zit erop in 5,2 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/h. Dat maakt een sprintje tegen Duitse concurrenten ineens een stuk interessanter.

Over die concurrenten gesproken, met zijn prijs bevindt de 508 PSE zich in het vaarwater van de BMW M340i en de Mercedes-Benz C 400, die respectievelijk €77.430 en €68.939 kosten én een zescilinder onder de kap hebben. Dat is gevaarlijk territorium. De 508 PSE beschikt over een onderscheidend uiterlijk, maar het is nog maar de vraag of dat genoeg is om kopers bij de bovenstaande merken weg te houden.

De 508 PSE is per direct te bestellen. De eerste afleveringen zullen vervolgens in mei plaatsvinden.