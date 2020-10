Peugeot gaat zelf 205 GTI's restaureren

De Peugeot 205 GTI werd onlangs in een poll van Peugeot uitgeroepen tot de meest gewaardeerde auto die Peugeot ooit heeft gemaakt. Daar kunnen we wel inkomen. Om het 210-jarig bestaan én de 205 GTI te vieren, is Peugeot begonnen met de volledige restauratie van een 205 GTI (zie foto's). l'Aventure Peugeot is hiervoor verantwoordelijk, de 'heritage'-afdeling van het merk. Het gaat niet zomaar om het herstellen van roest en schade, want men zegt dat de auto echt van top tot teen zo goed als nieuw gemaakt wordt. Onderdelen die niet meer leverbaar zijn, worden speciaal vervaardigd. In sommige gevallen met behulp van 3d-printers.

Het resultaat moet volgens l'Aventure Peugeot een 205 GTI zijn die haast niet te onderscheiden is van een gloednieuw exemplaar. Als men er eenmaal mee klaar is, wordt de auto voorzien van een officieel 'Par l'Aventure Peugeot'-certificaat. Voor degene bij wie het water al direct in de mond loopt: het wordt mogelijk om de auto's die zo'n behandeling ondergaan, te kopen. Ze zullen niet zomaar in een museum verdwijnen. Ongetwijfeld wordt het ook mogelijk om zelf een 205 GTI langs te brengen voor een dergelijke restauratie, want in 2021 moet dit op grotere schaal gaan gebeuren in de werkplaats van l'Aventure Peugeot. Reken maar dat er voor de restauratie grof geld betaald moet worden, om over de prijs voor een reeds compleet gerestaureerde 205 GTI nog maar te zwijgen.

Wat het helemaal mooi maakt, is dat het de bedoeling is dat een dergelijke restauratie voor meer modellen mogelijk wordt. Hoewel er vooralsnog alleen over Peugeot wordt gesproken, is de heritage-afdeling ook gericht op Citroën. De kans bestaat dus dat er op den duur ook bijvoorbeeld BX'en en CX'en naartoe gebracht kunnen worden voor een zeer perfectionistische restauratie. Gaaf toch?