‘Peugeot e-208 komst als instap-Active’

Een poosje geleden kondigde de Nederlandse importeur de eerste twee versies van de e-208 aan: als Allure en GT. De voorlopige basisprijs werd daarmee op € 36.250 vastgesteld. De luxere GT heeft een Nederlandse prijs van € 39.050. In de nieuwe Franse prijslijst komen we nu nog twee andere versies aan. In zijn thuisland voert de Active de prijslijst van de e-208 aan. Tussen de Allure en GT plaatst Peugeot Frankrijk de GT-Line. In Frankrijk is de Active ruim € 1.000 goedkoper dan de Allure.

De Franse Active levert in vergelijking met de Allure logischerwijs wat luxe in. De Active krijgt een minder uitgebreid instrumentarium, een handbediende in plaats van automatische airco en hij levert de regensensor en parkeersensoren in de achterbumper in. De volledige Nederlandse prijslijst verwachten we zeer binnenkort te krijgen. Dan weten we zeker of de e-208 Active ook zijn weg naar de Nederlandse dealers vindt.

Gisteren werd bekend dat de Nederlandse importeur 700 reserveringen heeft ontvangen.