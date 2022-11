Peugeot 508 krijgt 308- en 408-invloeden

De tijd vliegt, ook in autoland. De Peugeot 508 is alweer een van de oudste modellen die Peugeot in Europa aanbiedt en dus is staat een gefacelifte 508 te trappelen om zijn gezicht te laten zien. Dat nieuwe gezicht blijft op deze eerste foto's van de vernieuwde Peugeot 508 nog even achter camouflageplakkers verborgen, maar toch valt al aardig te zien wat de aangescherpte Franse middenklasser op optisch vlak voor nieuws gaat brengen.

In relatief korte tijd heeft Peugeot een groot deel van zijn modellengamma vernieuwd. De huidige 2008 verscheen net als de 208 in 2019, de 308 werd in 2021 gepresenteerd en dit jaar voegde Peugeot met de 408 zelfs een volledig nieuw model aan zijn leveringsgamma toe. De 3008 en 5008 kwamen allebei in 2016 op de markt en zijn daarmee in de basis de oudsten van de Peugeot-familie. Wel werden deze twee SUV's op vierjarige leeftijd in 2020 gefacelift, een moment waarop de twee een front aangemeten kreeg dat enige gelijkenissen vertoont met dat van de 308 en 408. De Peugeot 508 draait mee sinds 2018 en is met zijn vier jaar nog niet oud, maar dus wel een van de oudere modellen van Peugeot. Net als de 3008 en 5008 krijgt ook de 508 na ongeveer vier jaar een facelift om hem weer helemaal actueel te maken.

Op deze foto's is de vernieuwde Peugeot 508 Berline - de liftback - al van voor en achteren te zien. Het gesnapte testmodel verbergt het gros van zijn nieuwigheden nog onder het aangebrachte stickerwerk, maar aan de voorzijde trekken de koplampen die door het camouflagewerk heen priemen toch de aandacht. Het lijkt erop dat Peugeot de 508 koplampen in de stijl van de 308 en 408 geeft, plattere exemplaren die de auto een agressiever smoelwerk geven. Verder zetten we voor het 508-front in op de komst van strakkere led-slagtanden, en herziene grille en subtiel ander bumperwerk.

Ook achterop past Peugeot de verlichting aan. Het bewijs daarvan is overduidelijk. De Peugeot 508 krijgt achterlichten met dezelfde uit schuine leedstrepen bestaande lichtsignatuur als de 308, 308 SW en 408. Reken verder op de komst van zaken als een vernieuwd infotainmentsysteem en mogelijk een gemoderniseerd digitaal instrumentarium.

Dan de grote vraag: wat heeft Peugeot op motorenvlak voor de 508 in petto? Dat valt nog te bezien. Zowel de 508 Berline als stationversie 508 SW is leverbaar met Puretech 130-benzinemotoren én met twee plug-in hybride aandrijflijnen. De mildste daarvan is 225 pk sterk, de krachtigste variant schopt het tot 360 pk en is voorbehouden aan de sportieve PSE-uitvoeringen. Het is niet ondenkbaar dat Peugeot ook de 180 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn die al in tal van Stellantis-producten geleverd wordt naar de 508 brengt. Het leveringsgamma van de Citroën C5 Aircross werd immers onlangs ook uitgebreid met die 180 pk sterker plug-in hybride aandrijflijn.

We sluiten af met een wellicht interessant 508-weetje. Wist je namelijk dat de Peugeot 508 er in China ook als 508 L is? Dat is een 508 met een langere wielbasis. In tegenstelling tot 'onze' 508 Berline is dat geen liftback, maar een echte vierdeurs. Daarnaast heeft die Peugeot 508 L geen stijlloze zijruiten zoals de 508 Berline die in Europa wél heeft.