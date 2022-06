Peugeot 408 wordt volgende week onthuld

Zo'n drie maanden geleden verscheen er voor de lens van onze spionagefotograaf een redelijk hoog model met schuin aflopende daklijn die met zijn scherpe neusje direct verraadde een Peugeot te zijn. Niet lang daarna maakte Peugeot bekend dat het werkt aan de 408, een auto die Peugeot zelf (vrij vertaald) omschrijft als een 'fastback met SUV-elementen'. Dat moet dezelfde auto wel zijn. Twee nieuwe foto's van de 408 bevestigen dat vermoeden.

We zien op deze nieuwe foto's weliswaar nog niet alle details, maar in ieder geval zien we een 308-achtig front en een opvallend achterste. De 408 lijkt achterlichten te krijgen die sterk doen denken aan die van de 308, alleen zitten die zo te zien wat hoger boven de grond. De 408 krijgt een vrij forse achterbumper en kunststofelementen rond de wielkasten, om 'm een wat avontuurlijker randje te geven dan de 308. Het meest opvallend zijn de C-stijl en de achterklep. De 'heupen' van de auto en de daklijn lopen hier geleidelijk naar elkaar toe en worden zo te zien tot vrij ver achteraan van elkaar gescheiden door zijruitjes. In combinatie met de behoorlijk vlak liggende achterruit, die grenst aan een in de achterklep verwerkte spoiler, moet dit de 408 zijn fastback-achtige uiterlijk geven.

De foto's dragen de naam 'New 408 PHEV', dus we mogen in ieder geval op een plug-in hybride aandrijflijn rekenen. Dat is geen grote verrassing, want naar alle waarschijnlijkheid deelt de 408 zijn basis met de 308. Reken dan dus op een stekkerversie met een systeemvermogen van 225 pk. Ongetwijfeld zijn ook de 1.2 Puretech-benzinemotoren van de partij. Komt er ook een elektrische 408? Aangezien er ook een e-308 in de pijplijn zit, zou dat zeker kunnen. Op 22 juni weten we meer. Overigens laat Peugeot alvast weten dat de nieuwe 408 ook in China aan de man gebracht wordt en daar als 408X door het leven zal gaan. In China hebben ze immers al een (onlangs flink vernieuwde) Peugeot 408.