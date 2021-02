Peugeot 403 (1961) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Een wandelingetje tijdens de lunch om even met iets anders bezig te zijn dan auto's, weerhoudt ondergetekende er natuurlijk niet van om even te stoppen bij iets bijzonders op vier wielen. Deze Peugeot 403 valt zeker in die categorie, want zelfs op mooie zomerse dagen zie je ze haast nooit meer. Dit exemplaar is waarschijnlijk zelfs nog nooit in Nederland gespot onder zomerse omstandigheden, want hij is volgens de kentekengegevens pas enkele maanden in ons land. Dat is de eerste hint dat er waarschijnlijk een restauratie te wachten staat.

De tweede hint is dat de auto nog in originele staat lijkt te zijn. Het lijkt er, zeker gezien de normaal aardig hoge roestgevoeligheid, dan ook op dat dit exemplaar uit een oord komt waar-ie zo'n pak sneeuw al helemaal zelden zou treffen. Een wilde gok: Zuid-Frankrijk. In een droger klimaat wil zo'n 60 jaar oude Peugeot immers vaak wat mooier oud worden dan hier. Toch zie je de leeftijd alsnog wel iets af aan de staat van de auto. Hier en daar vallen wat plekken oppervlakteroest te spotten en de chromen bumper en het bestuurdersportier zijn ook wat gehavend. Het is waarschijnlijk desalniettemin een mooie relatief harde basis voor een restauratieproject. Dat de auto niet gekeurd is, is de derde hint dat-ie waarschijnlijk eerst nog onder handen genomen wordt.

In z'n jonge jaren was zo'n 403 Familiale een populaire gezinsauto. Het tempo van het leven lag toen nog een stukje lager dan nu en een 1.5 viercilinder met 58 pk was voldoende om de hele kluit van A naar B te brengen. Met z'n broer cq. opvolger die er in 1960 naast kwam in de Peugeot-showroom, de 404, ging het er allemaal wel net even wat luxer aan toe. Die zijn echter ook een stukje minder zeldzaam dan de 403 en dat maakt het des te leuk dat deze 403 erbij is gekomen in ons land. Hopelijk komt-ie komende zomer helemaal fris en fruitig eens voorbijrijden.