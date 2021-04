Peugeot 308 SW meest gewilde exportauto

Meer specifiek gaat het om de Peugeot 308 SW, meldt VWE via auto-opkoper Fairkocht. Dat de 308 zo populair is, is op zichzelf geen grote verrassing. De auto kwam als zuinige 1.6 BlueHDi in 2014 én 2015 in aanmerking voor 14 procent bijtelling. Dat maakte de Franse stationwagon, die ook nog gewoon heel praktisch en breed inzetbaar is, tot de onbetwiste lieveling van de zakelijke rijder en zorgde ervoor dat de 308 in 2015 zelfs op de eerste plek eindigde in de verkoopranglijsten.

Inmiddels zijn diesels in Nederland echter een stuk minder interessant, zeker als occasion. Tel daarbij op dat het bijtellingsvoordeel voor 308’s uit de genoemde periode inmiddels verstreken is en je weet dat het aanbod diesel-308’s in Nederland momenteel veel groter is dan de vraag. Exporteurs staan dan ook te springen om de doorgaans goed onderhouden auto’s op te kopen.

De immer populaire Volkswagen Golf daalt daarmee naar de tweede plek op het exportlijstje van Fairkocht, gevolgd door zijn grote broer Volkswagen Passat. Ook in de rest van de top 10 vinden we veel ex-leasetoppers. Zo komen de Volvo V40, Skoda Octavia Combi, Ford Focus Wagon en Renault Mégane Estate erin voor, ook modellen die als diesel zeer populair waren vanwege het bijtellingsvoordeel. De complete lijst ziet er zo uit:

1. Peugeot 308 SW 2. Volkswagen Golf 3. Volkswagen Passat Variant 4. Volvo V40 5. Volkswagen Transporter 6. Volkswagen Polo 7. Skoda Octavia Combi 8. Mercedes-Benz Sprinter 9. Ford Focus Wagon 10. Renault Mégane Estate

De lijst is opgesteld door Fairkocht, dat als dochter van VWE toegang heeft tot een enorme bak autogerelateerde gegevens. Fairkocht is een nieuwe autoverkoopservice die benadrukt dat eigenaren van de bovenstaande modellen hun auto snel en zonder gedoe kwijt kunnen via dat platform. Uiteraard blijft dat niet beperkt tot deze top 10, maar is dat ook mogelijk voor andere modellen.

